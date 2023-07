15 000$ pour surfer sur les lacs du Québec

Que les amateurs de plans d’eau qui ont quelques milliers de dollars en poche se réjouissent. Un Québécois vient de créer une planche électrique qui offre tous les avantages du bateau, « sans les inconvénients ».

Audric Hartmann Karsenti est un sportif de 34 ans originaire d’Abitibi. Des lacs, il en connaît. Il en a navigué, plus jeune, avec ses amis, lors de journées de wakeboard sur un bateau loué qui brûle 500$ d’essence dans le temps de le dire.

«C’est le fun, mais ça coûte cher, un bateau. Pis en plus, ça pollue nos lacs», croit cet entrepreneur hyperactif qui travaille 110 heures/semaine depuis le lancement de sa deuxième entreprise, E-surf Sport, en 2021.

Le Montréalais d’adoption a profité de l’eau tous les jours cette année, debout en équilibre sur la planche qu’il a lui-même conçue. Pollution en moins, il retourne en enfance chaque fois qu’il file jusqu’à 55 km/h sur le fleuve.

«Je vais à la plage de Verdun, c’est vraiment le fun», lance tout sourire l’ingénieur mécanique de 34 ans.

Meilleur du meilleur

La Race-X, qu’il a dessinée en 2020, est le seul produit de son entreprise. Fabriquée en fibre de carbone, elle loge un moteur, une turbine axiale et pèse 20 kilos. La batterie lithium-ion – un autre 21 kilos – vient de chez Sony.

«On choisit les meilleurs matériaux, on ne veut pas quelque chose de cheap», ne peut s’empêcher de répéter l’ingénieur entrepreneur.

Son équipe de 10 employés fabrique les planches dans un petit local industriel de Rosemont, où s’entassent bureaux et ordinateurs ainsi qu’outils et matériaux.

Des centaines de milliers de dollars sont sortis de sa poche depuis le début, une somme suffisante pour acheter et entretenir un beau gros bateau.

«Il y a 12 mois, j’ai convaincu trois partenaires d’investir leur temps et leur argent dans l’entreprise. Ils y croient, ils m’aident avec la comptabilité, le marketing, plein d’affaires. Mais on a quand même besoin d’investisseurs», avoue-t-il candidement.

Ça fera 15 000$ plus taxes svp

Objectif: vendre 100 Race-X d’ici la fin de l’été au prix de 14 950$, batterie et chargeur inclus.

«C’est un produit unique et novateur. On a tout développé ici. On fabrique ici à 100%», s’enthousiasme l’inventeur, désireux de s’inscrire dans la lignée d’Armand Bombardier.

Vélo, motocross, VTT, voiture: nos routes sont déjà électriques. Avec sa planche de presque 100 livres, Audric Hartmann Karsenti veut électrifier notre eau.

«Quand t’en fais, t’as envie d’en faire plus. C’est relaxant, pis en même temps c’est de l’exercice», débite-t-il sur le 220.

Un bateau coûte facilement 15 000$ par année à entretenir, argumente celui qui a quitté l’Abitibi en 2007 pour étudier le génie à Québec. Que vous en ayez un ou non, il s’est chargé de vous bricoler une alternative – sans essence – à la sueur de son front.