OUELLETTE VALADE, Paulette



Entourée des siens, le 11 juillet 2023, est décédée à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson madame Paulette Ouellette, à l'âge de 68 ans. Elle est allée rejoindre son époux, feu monsieur Jean-Paul Valade.Elle laisse dans le deuil son fils Martin (Nancy), ses petites-filles Élodie et Camille, sa soeur Ginette (Robert), ses frères Jean-Paul (Chantale) et Marcel ainsi que de nombreux parents et amis.Par respect pour ses volontés, il n'y aura pas de rassemblement, ni de funérailles.Des dons en sa mémoire pourront être faits à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges (www.mspvs.org).www.maisonfuneraireroussin.com