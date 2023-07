DAGENAIS, Robert



À l'hôpital de Gaspé, le 29 juin 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé subitement Robert Dagenais. Il était le fils feu Léopold Dagenais et feu Cécile Hotte. Robert était retraité des Centres Jeunesse Montréal.Il laisse dans le deuil son épouse Carole Boisseau, ses oncles et ses tantes Thérèse, soeur Simonne ssa., André prêtre, Laurent (Gisèle), ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 août 2023 de 10h à 14h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien est, MontréalLes funérailles auront lieu le samedi 12 août 2023 à 14h30 en l'église Sainte-Louise-de-Marillac (7901 rue Sainte-Claire, Montréal).