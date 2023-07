ALLEN, Harold



À Montréal, le 29 juin 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Harold Allen, veuf de Mme Lorraine Nadeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Claire), John et Nancy, ses petits-enfants Tania, Kevin, Jess, Alyson et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants Cayden, Tristan et Eléonore ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera, au :15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLES514-498-7682le samedi 22 juillet de 10h à 12h, suivi du service funéraire en la chapelle du complexe.Vous pourrez aussi assister à la cérémonie en direct ou en différé sur le site