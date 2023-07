4 belles escapades à faire en Outaouais

À moins de deux heures de Montréal, la région de l’Outaouais propose une panoplie d’activités et de grands espaces pour une escapade réussie. Que vous préfériez les sensations fortes ou plutôt la tranquillité d’une exposition au musée, vous y trouverez quelque chose à votre goût.

1. Voler d’un sommet à l’autre

Joel Laing / Courtoisie

Avez-vous peur des hauteurs? Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour se lancer dans le nouveau parcours aérien de tyroliennes « Sommet à Sommet. » Niché dans les Collines-de-l’Outaouais à Camp Fortune, déplacez-vous à une vitesse pouvant atteindre 70 km/h sur trois tyroliennes. La plus longue? 1365 mètres! À la fin de ce trajet pour le moins décoiffant, lancez-vous dans le vide avec un saut libre de 15 mètres de hauteur. Pour poursuivre sur cette lancée d’adrénaline, on retrouve aussi au Camp Fortune la luge en montagne et un parcours aérien.

Coût : 55$ pour les enfants de 14 ans et moins, 65$ pour les adultes

Info : campfortune.com

2. Une balade en nature... sans les intempéries

Musée canadien de la nature / Courtoisie

Le Musée canadien de la nature propose aux petits et aux grands de partir à la découverte des animaux d’ici et d’ailleurs, à l’abri des aléas de Dame Nature. Avec l’exposition Loups!, vous ferez une incursion dans le monde fascinant de l’adaptation et l’évolution de ce mammifère. L’exposition Sous la canopée vous offre quant à elle un voyage vers la forêt pluviale où se cachent plusieurs créatures vivantes. Un rendez-vous avec la biodiversité à ne pas manquer.

3. Se remplir la panse

Dominique Binoist

Quoi de mieux lors d’une escapade que de prendre le temps de déguster un bon repas en bonne compagnie? Soif est un bar à vin au cœur du Vieux-Hull où vivre cette expérience gastronomique dont vous rêviez. La sommelière de renommée mondiale, Véronique Rivest, s’assure de vous présenter ses plus belles trouvailles en vin afin d’accompagner votre repas savoureux.

4. Loft splendide

Maude Carrier

Dormez à quelques pas de l’entrée du parc de la Gatineau dans la sublime phase 2 des Lofts du Village à Old Chelsea. Spacieux, lumineux, tout équipés avec une cuisine complète, un salon, un balcon, laveuse-sécheuse et wi-fi, les lofts et studios sont idéaux pour se poser entre amis ou en famille avant d’aller profiter des joies du plein air à proximité. Également tout près de votre loft : le Nordik Spa, le Pub Chelsea, le café Biscotti & Cie et Roberto Pizza Romana.