BIBEAU, Yvon



Ce jeudi 6 juillet, de Brossard, est décédé M. Yvon Bibeau, bien connu pour son implication au sein de la Ville de La Prairie, des loisirs (secteur des jeunes), de sa salle de quilles, des courses de lit d'hôpital de la Fondation Charles-Lemoyne, membre des Chevaliers de Colomb #4569 La Prairie, ainsi que pour son implication aux loisirs du Cherbourg et plusieurs autres causes. Il comptait 25 années au sein de l'automobile chez John Gravel.Il laisse dans le deuil son épouse Gertrude Benoit-Bibeau, plusieurs neveux et nièces, ses deux filleules Sylvie Tessier et Johanne Campbell, ainsi que ses deux proches aidantes Claudine Oligny et Chantale Moniz.La famille vous accueillera à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2le vendredi 21 juillet 2023 de 12h à 18h. Une liturgie de la Parole suivra à 18h en la chapelle du salon.