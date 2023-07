COLLETTE, Raymond, Ingénieur



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Raymond Collette, survenu le 5 juillet 2023, à l'âge de 88 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Claire Chabot; sa fille Louise; ses petits-enfants: Jérémie, Sacha et Anna-Ève; son frère Bernard et ses belles-soeurs: Thérèse Barbeau et Anita Sanchez. Il laisse également sa belle-fille Marie-Violaine ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s. Il fut prédécédé par son fils Michel Collette.Les funérailles auront lieu le jeudi 20 juillet 2023 à 14h à l'église Saint-Alexandre, située au 1, chemin des Érables à Gatineau. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13h15.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.La famille désire remercier Louise, infirmière aux soins à domicile du CLSC, ainsi que le personnel et les bénévoles de La maison Mathieu-Froment-Savoie pour leur humanité, leur professionnalisme et leurs soins remplis d'amour.