VAILLANCOURT, Sylvie



À Châteauguay, le 11 juillet 2023, à l'âge de 65 ans, décédée Mme Sylvie Vaillancourt, épouse de M. Robert Dupuis.C'est dans la plus grande tristesse que nous vous informons que Sylvie Vaillancourt nous a quittés après un dur combat contre la maladie. Outre son époux qu'elle a adoré et chéri durant plus de 40 années, elle laisse dans un deuil profond son fils Sébastien à qui elle a donné tout son amour et son affection, sa belle-fille Josiane, son adorable petite-fille Olivia, ses soeurs et confidentes Nathalie et Jacynthe, ses frères Martin, Pierre et feu Maurice qu'elle a toujours aimé profondément, ses beaux-frères Raymond et Claude, ses belles-soeurs Sonia et Manon, sans oublier ses nombreux neveux et nièces, ainsi qu'autres parents, collègues et amis qui ont eu la chance de la connaître et de l'admirer durant son trop court parcours de vie.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 23 juillet à compter de 12h30, suivi d'une cérémonie à 15h30, en la chapelle du complexe. Par la suite, une réception aura lieu dans une salle à déterminer.