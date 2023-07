BÉLAIR, Frédéric



À Terrebonne, le 26 juin 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Frédéric Bélair. Il rejoint son épouse Lucille Major Bélair.Il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Eugénie), Robert (Chantale), Madeleine (Ronald) et France (Jean), ses petits-enfants Sonia, Justine, Mathieu, Maxime, Alexandra et Hugo, ses arrière-petits-enfants Didier, Yohann, Léanne, Florent, Emma, Édouard, Abbygail, Zoé, Logan, Léo, Octavia, Hélena et Félix, son frère William (Jacquotte) et sa soeur Suzanne, ses belles-soeurs Denise et Agathe, son beau-frère Réal, ses neveux et nièces, son amie de coeur Hélène, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :850 MONTÉE MASSONMASCOUCHE, QC, J7K 2L7le samedi 22 juillet de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Une cérémonie suivra dès 17h00.La famille tient à remercier toutes les personnes qui de près ou de loin ont accompagné monsieur Bélair durant sa dernière année.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix en lien avec le cancer.