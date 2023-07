SÉGUIN, Roger



À Boucherville, le 7 juillet 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Roger Séguin, époux de madame Marie-Ange Tapp.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Martine (Claude) et Sophie (Danny), ses petits-enfants Nicolas, Samuel et Simon, ses frères et soeurs Jeanne, Claire, Thérèse, Gérard et Claude, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Une cérémonie à sa mémoire aura lieu à une date ultérieure.La famille remercie le personnel de la Maison Source Bleue pour les bons soins prodigués à monsieur Séguin.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Source Bleue.https://maisonsourcebleue.ca/fondation/faire-un-don/Les arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone : (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941