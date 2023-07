BÉLIVEAU, Origène



À Marieville, le 8 juillet 2023, à l'âge de 90 ans est décédé Monsieur Origène Béliveau. Il était l'époux de feu Madame Judith Demers.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Guy, Josée et Line, ses petits-enfants Marc-André, Jonathan et Marie-Neige, ses arrière-petits-enfants Alexis, Romie, Nellie et Léonie, ses frères Paul-Émile et Gilles, sa soeur Jeannette, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 juillet 2023 de 13h à 14h en la salle commémorative duUne liturgie suivra à 14h au même endroit.