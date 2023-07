À Cuba, j'ai compris ce qu'est être dans un «vrai pays» ... grâce au sport!

Vous savez quoi ? J’ai trouvé de nouvelles vertus aux sports. Pendant deux semaines, la télévision cubaine a diffusé images et reportages sur les jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes qui se sont déroulés au Salvador. Cuba s’est taillé la troisième place, loin derrière le Mexique et tout près de la Colombie, deux pays beaucoup plus populeux que Cuba. Plus de soixante-dix médailles d’or, et une centaine d’autres entre argent et bronze pour la délégation cubaine, cela fait beaucoup d’entrevues, d’émotions à vif, d’adrénaline, de joies et de larmes.

Mais le plus beau de l’histoire, c’est d’entendre toutes ces sportives, tous ces athlètes s’exprimer dans une seule et même langue : l’espagnol. C’est alors que j’ai compris ce que c’est que d’être un vrai pays. Au Québec, on est habitué à entendre un charabia, entre bribes de français et d’anglais, et on tente de deviner ce que le champion ou la championne a bien voulu dire, quand ce n’est pas le journaliste qui tente de traduire tant bien que mal les propos d’une vedette depuis la chambre des joueurs, comme au hockey. Quelle honte !

Eh bien, pas ici à Cuba ! Toutes et tous s’expriment dans une seule et même langue, l’espagnol, et clairement en plus, même lorsqu’il s’agit d’un boxeur qu’on suppose élevé à la dure dans la rue. Erreur ! La majorité de ces athlètes ont des degrés universitaires et ça transpire (sans jeu de mots).

Est-ce raciste de rêver pour le Québec d’équipes nationales dans toutes les disciplines, où les athlètes, peu importe leurs origines, la couleur de leur peau, s’exprimeraient dans une seule et même langue rassembleuse, le français ? Ce jour-là, nous serons très certainement un vrai pays, décomplexés, regroupés sous un même drapeau, le fleurdelisé, et nous seront en joyeuse compétition avec d’autres équipes nationales du monde entier.

Honte au PEN Club français !

Vous vous souvenez, je vous ai parlé, il y a quelques semaines, de Nancy Morejón, la poétesse cubaine qui avait été invitée à présider le Marché de la poésie à Paris et dont on avait obtenu l’annulation de sa présidence pour être une Cubaine digne de ses opinions. Le PEN Club français figurait au nombre de ceux qui ont participé à cette basse manœuvre.

Voilà que le PEN Club récidive en poursuivant ses sales attaques contre l’île socialiste. Or, il y a quelques jours ou semaines, la France était à feu et à sang, à la suite de la mort injustifiée d’un jeune immigré, abattu par la police lors d’un contrôle. Autos et bâtiments incendiés par dizaines, pillages systématiques des grands magasins, affrontements violents avec les forces de l’ordre, avec centaines de blessés et milliers d’arrestations. Que fait le PEN Club français ? Rien. Condamne-t-il les graves manquements à la démocratie dans l’Hexagone ? Non ! Condamne-t-il la violence policière qui se déroule sous les yeux de ces intellectuels de salon ? Non !

Mais il préfère plutôt se joindre à la campagne de calomnies contre Cuba organisée depuis les officines de Miami, là où se trouve majoritairement toute l’opposition au gouvernement cubain, une sorte de mafia impénétrable qui vit grâce à l’aide abondante reçue de diverses organisations paragouvernementales étatsuniennes et autres paravents de la CIA, et qui encourage et incite à des actions violentes contre les institutions cubaines. PEN Club français et mafia anticubaine, même combat !

Comment appelle-t-on quelqu’un qui frappe une victime déjà affaissée au sol en raison de plus de soixante ans de blocus et de privations de toutes sortes ? Combien de courage faut-il pour piétiner un peu plus un petit pays maltraité et affamé depuis plus de soixante ans par la plus grande puissance militaire et économique du monde ? Une puissance qui ne se gêne pas, d’ailleurs, d’envoyer tout récemment un sous-marin nucléaire mouiller pendant quelques jours dans les eaux de la base militaire de Guantanamo, territoire occupé illégalement par les États-Unis contre la volonté du gouvernement cubain. Y avait-il péril en la demeure ou n’est-ce pas plutôt un simple geste d’intimidation ?