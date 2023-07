LÉVEILLÉ-BÉLANGER Véronique

LÉVEILLÉ-BÉLANGER

Le 9 juin 2023, à l'âge de 43 ans, est décédée Mme Véronique Léveillé-Bélanger, épouse de M. Stéphane Bélanger.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses parents Viviane et Paul, ses enfants Maxime, Laurie et Élodie, son frère Patrick (Valérie), sa nièce Zoé, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux autres parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le samedi 22 juillet à 13h, suivi d'un hommage à 15h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2