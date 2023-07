Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Film Noir au Canal

Le festival Film Noir au Canal, qui propose aux cinéphiles montréalais de visionner gratuitement des films policiers cultes sur les berges du canal Lachine, est de retour pour une 7e édition. Le premier rendez-vous de la saison 2023 aura lieu ce dimanche (16 juillet) à 19 h 30 au square St-Patrick avec la projection du chef-d’œuvre Kiss Me Deadly (1955) du cinéaste américain Robert Aldrich, présenté en version originale anglaise sous-titrée en français. La projection du film sera précédée d’une performance du saxophoniste Jeremy Alie Leon.

Le festival Film Noir au Canal se déroule tous les dimanches de l’été jusqu’au 20 août.

► Pour plus de détails sur la programmation : filmnoiraucanal.org

— Maxime Demers

FEQ : l’abondante offre québécoise

Photo d’archives Agence QMI, Toma Iczkovits

Lana Del Rey et Green Day sur les Plaines vous tentent moyen, en fin de semaine, au Festival d’été ? Vous pouvez vous tourner vers une offre québécoise ou franco costaude sur les autres scènes. Aujourd’hui, Quebec Redneck Bluegrass Project, les Planet Smashers, Les Hay Babies et Les Hôtesses d’Hilaire sont à l’horaire. Demain, c’est Québec mur à mur au parc de la Francophonie avec Patrice Michaud, Jonathan Roy, Dominique Fils-Aimé, Lysandre, Caroline Savoie et Bonanza.

► Où : Au Festival d’été de Québec

—Cédric Bélanger

Drag Race France

Photo fournie par Crave

En ce lendemain de la fête nationale de la France, pourquoi ne pas renouer avec nos cousins outre-Atlantique grâce à la deuxième saison de Drag Race France ?

Pilotée par Nicky Doll, cette seconde fournée d’épisodes met en vedette 11 candidates ayant toutes le même but : succéder à Paloma au titre de prochaine grande star du drag français. La course vers la couronne est, bien évidemment, ponctuée de défis loufoques et de lipsyncs légendaires, mais également d’invités de marque de la trempe de Chris (Christine and the Queens) et Nicolas Sirkis (Indochine).

► Où : Sur Crave

—Bruno Lapointe

Douce revanche

Photo fournie par Flammarion Québec

Ce qui semble au départ être un roman à l’histoire tristement conventionnelle de femmes trompées, malmenées et battues, se révèle être un roman jouissif dans lequel les revanches les plus cruelles – et méritées – sont possibles. Grâce aux pouvoirs de la fiction, Clara, Sabine, Symone et même la biche Oprah arriveront à faire payer leurs bourreaux pour leurs gestes immondes. Au passage, elles trouveront un amour, une famille, un nouveau sens à leur vie et un reste d’existence sous le signe de la liberté.

► Des jardins secrets remplis d’orties Dominique Bertrand, Éditions Flammarion Québec

—Sarah-Émilie Nault