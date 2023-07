GIGNAC, Lucette



À l'Hôpital Le Gardeur, le 30 juin 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Lucette Gignac. Elle rejoint son époux monsieur Fernand Dupuis.Elle laisse dans le deuil sa fille Lucie (feu Luc Lachaîne), son petit-fils Nicolas Lavoie (Sophie), ses arrière-petites-filles Kelly et Maelie, son frère Normand (Denise Pelletier), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances aux :146 RUE ST-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2le vendredi 21 juillet 2023, de 14h à 17h et de 19h à 21h, et le samedi 22 juillet 2023, de 8h45 à 9h45.Les funérailles auront lieu en l'église Saint-Eustache (123, rue St-Louis) le samedi 22 juillet à 10h.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Le Gardeur pour les bons soins prodigués.