LAFORTUNE, Thérèse



À Montréal, le mercredi 12 juillet 2023 est décédée, à l'âge de 97 ans, Thérèse Lafortune.Elle laisse dans le deuil son frère Jacques-Yves qui l'a accompagnée jusqu'à la fin; ses soeurs Marie-Paule et Maude (Gérald), ainsi qu'autres neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 21 juillet 2023 de 10h à 11h30, suivi des funérailles en la chapelle, et de là au cimetière de L'Assomption.