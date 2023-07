Bas tarifs d'électricité: « On subventionne collectivement la grande industrie à hauteur de 1,15 G$ »

«On a l’offre d’électricité la plus intéressante en Amérique du Nord, voire sur la planète. Il n’y a personne qui a autant d’électricité renouvelable que nous à vendre. Pourquoi est-ce qu’on vendrait ça à perte ou sans faire d’argent?», tonne l’homme d’affaires Claude Garcia, qui a suggéré jadis de privatiser Hydro-Québec.

• À lire aussi: Fitzgibbon ouvre la voie à des barrages privés pour pallier la pénurie d’énergie et Innergex lève la main

• À lire aussi: Près de 290 000 clients privés d'électricité au Québec

• À lire aussi: L'ex-ministre libéral David Heurtel sollicite Pierre Fitzgibbon pour de l'énergie

La conversion de l’économie mondiale vers l’énergie renouvelable est la plus grande révolution depuis la révolution industrielle, dit-il. Les occasions d’affaires sont « incroyables ». Dans ce contexte, il ne fait aucun sens de se priver de revenus comme le fait Hydro-Québec avec sa politique de bas tarifs aux grands industriels (le fameux tarif L).

Photo fournie par Claude Garcia

Cette semaine, le gouvernement a attiré à Matane une usine énergivore de Duravit en accordant au géant allemand de la céramique des tarifs d’électricité avantageux et un prêt sans intérêt en partie «pardonnable».

«On doit aller vers une politique où on facture les grands industriels au même prix que les autres clients. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, car on a signé des contrats. Mais il y a énormément de demandes en ce moment et le ministre Fitzgibbon doit faire des choix. Si on vend notre électricité moins chère, on va juste faire moins d’argent.»

1,15 G$ laissé sur la table

Comment Claude Garcia arrive-t-il à cette somme? Sans entrer dans les détails comptables, notons que les grands clients industriels ont consommé 25,6% de l’électricité vendue par Hydro-Québec en 2022, mais lui ont procuré seulement 17 M$ en profits. Une entreprise soumise à la discipline du marché aurait exigé de ces derniers qu’ils lui procurent 25,6% de son bénéfice de l’année, soit 1,15 G$ plutôt que seulement 17 M$.

«Ce sont les autres clients de la société d’État qui ont compensé ce manque à gagner de 1,15 G$, en versant collectivement une subvention du même ordre à ces grands clients industriels», explique-t-il.

Bien sûr, les clients résidentiels d’Hydro sont aussi subventionnés. «Les seuls qui contribuent vraiment au bénéfice, ce sont les PME du Québec et les grandes entreprises qui n’ont pas droit au tarif L, comme les hôpitaux du Québec, les écoles et les universités. Ce sont eux qui fournissent le gros des profits d’Hydro-Québec, en plus des exportations.»

Aucune raison de perdre de l’argent

Dans le contexte actuel, où l’énergie est en forte demande, il n’y a aucune raison de perdre de l’argent avec une partie de ses clients, souligne Claude Garcia.

«Disons que vous êtes un entrepreneur et que vous voulez faire 15% de rendement sur votre capital. Si vous avez différents produits, vous allez viser 15% de rendement sur tous vos produits. Hydro-Québec, c’est pareil. Ils vendent de l’électricité. Ils devraient faire le même rendement, le même profit avec tous leurs produits, donc avec tous leurs clients. Pourquoi ferait-on des produits à perte?», illustre-t-il.

La demande pour l’électricité propre du Québec est énorme. Des entreprises comme Microsoft ou Amazon veulent devenir carboneutres, et le Québec est en excellente position pour leur fournir de l’énergie à des prix qui profiteront à toute la population québécoise.

«On a fait des concessions aux grands industriels, de l’électricité pas chère, à une époque très différente. On avait de gros surplus à l’époque et on ne savait plus quoi en faire. Les choses sont complètement différentes aujourd’hui.»

Principaux tarifs offerts aux clients d’Hydro-Québec

Résidentiel – 7,59 ¢/kWh

Commercial/Affaires – 9 ¢/kWh

Grands clients généraux (Tarif LG) – 5,8 ¢/kWh

Grands clients industriels (Tarif L) – 5 ¢/kWh