Boissons énergisantes: des conséquences graves pour les jeunes, selon des experts

Alors que le Canada remet de plus en plus de boissons énergisantes en cause dues à leur niveau élevé de caféine, des pédiatres et autres professionnels de la santé se questionnent sur la facilité d’accès à ces produits, et surtout en quoi ces breuvages affectent les jeunes.

Les boissons énergisantes sont de plus en plus vendues au pays, que ce soit aux dépanneurs ou dans les épiceries du quartier. Même si un avertissement qui ne recommande pas la consommation aux moins de 18 ans est émis, ces produits ne sont pas autant supervisés que l’alcool ou le cannabis.

À cause de leur effet de regain d’énergie rapide, les boissons énergisantes peuvent devenir la cause de cas de santé assez problématiques, selon les professionnels de la santé cités dans un article de «Global News».

«En plus de contenir une très grande dose de caféine pour un enfant ou un adolescent, il n’est pas rare qu’une personne consomme plus d’une boisson», selon la Dr Anna Banerji, professeure agrégée de pédiatrie à l’Université de Toronto et à l’École de santé publique.

«Pour eux, c’est comme s’ils ont bu six, sept ou même huit tasses de café en une canette», ajoute-t-elle.

Des effets secondaires importants

Dans le cas des personnes qui arrêtent soudainement d’en boire après plusieurs consommations, un manque de caféine pourrait causer des effets secondaires comme de la nervosité, des problèmes de sommeil, de l’irritabilité et de l’anxiété.

Selon un site d’information médical de la Colombie-Britannique, les boissons énergisantes pourraient provoquer des effets secondaires inquiétants tels que des maux de tête, de la nausée, de l’insomnie ou un rythme cardiaque irrégulier.

Dr Banergi souligne aussi qu’une boisson énergisante contient une énorme quantité de sucre.

Le contenu d’une canette peut toutefois dépendre de la marque. Par exemple, une Red Bull ou une Monster peut avoir de 80 à 160 milligrammes (mg) de caféine. Une tasse de café contient en moyenne 120 à 180mg.

Certaines boissons énergisantes ont même une quantité de caféine qui peut atteindre les 300mg.

Santé Canada recommande aux enfants et aux adolescents âgés de moins de 18 ans de consommer 2,5mg de caféine par kilogramme (kg) de leur poids corporel par jour.