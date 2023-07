RIVET, Rita, s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie, le jeudi 13 juillet 2023, est décédée Soeur Rita Rivet, en religion Soeur M. Marcel-Bernard. Née à Montréal, elle était la fille de Siméon Rivet et de Marie-Anne Larose.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Lucette (feu Marcel de Bellefeuille), Thérèse, Lise et Jocelyne (feu Jean-Guy Hogue), son frère Jacques (Lise Picard), sa belle-soeur Réjeanne Giroux (feu Marcel Rivet) ainsi que de nombreux neveux et nièces et arrière-neveux et arrière-nièces.Après plusieurs années d'enseignement au primaire et au secondaire, elle a été la fidèle et discrète secrétaire de trois de nos Supérieures Générales et ceci durant 20 ans.Soeur Rita sera exposée à la86 rue St-Charles estLongueuil Qc J4H 1A9le mercredi 19 juillet à 12h30. Une Eucharistie sera célébrée le même jour au même endroit à 14h, suivie de la mise en terre au cimetière St-Antoine-de-Padoue de Longueuil.