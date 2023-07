LESSARD, Denise



À Blainville, le 9 juillet 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Denise Lessard, épouse de feu Augustin Goyette.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Normand) et Richard (Josée), ses petits-enfants : Jessica (Nicolas), Alexandre, Karina (Nicholas) et Samuel, son arrière-petite-fille Mia, sa soeur Claire, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 20 juillet 2023, de 14h à 17h et de 18h30 à 20h au :SAINTE-THÉRÈSETél. 450.473.5934Une cérémonie aura lieu ce même jeudi, à 20h, à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.