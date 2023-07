DUBÉ, Jocelyn



À Montréal, le 12 juillet 2023, est décédé à l'âge de 76 ans, M. Jocelyn Dubé, époux de Mme Claire Lafleur.Il laisse également ses belles-soeurs et beaux-frères : Marie-Reine (feu Émile), Nicole (feu Fred), Guy (Nathalie), Gilles (Diane), André (Guylaine), Suzanne (Yves), Marc (Caroline), Jean-Jacques (Claudette), ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au:15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLES514-498-7682le vendredi 21 juillet de 11h à 15h, suivi des funérailles en la chapelle du complexe. Il vous est également possible d'assister en direct, ou en différé, aux funérailles en visitant le site : www.funeraweb.tvVotre sympathie peut se témoigner par un don à l'Association pulmonaire du Québec.