DESAUTELS, Claude

À Saint-Sauveur, le 28 juin 2023, est décédé à l'âge de 85 ans, M. Claude Desautels, fils de feu Cécile Théroux et de feu Léopold Desautels, conjoint de Mme Denise Debien, demeurant à Drummondville.M. Desautels laisse dans le deuil sa conjointe Denise Debien, ses enfants: Luc Desautels (Line Paquette), Jean Desautels (Michelle Berger), Gino Desautels (Rose-Aimée Lejeune), ses petits-enfants: David, Anne-Sophie, Valérie et Lorie, la mère de ses enfants: Thérèse Alie, son frère et ses soeurs: feu Jacques (Mariette), Monique (Michel), Nicole (Rolland), France (Denis), ses neveux, nièces et autres parents et amis.M. Desautels repose au130, RUE LINDSAYDRUMMONDVILLETél : 819-478-0222 / 1-800-561-2881www.yveshoule.comle samedi 22 juillet de 11h à 15h. Une célébration liturgique aura lieu le samedi 22 juillet à 15h au centre funéraire et de là au Crématorium Yves Houle.Des dons à l'organisme Centre Option-Prévention TVDS, organisme qui vient en aide aux victimes de violence conjugale, seraient appréciés. https://centre tvds.org/faire un don