LÉGER, Edgar



C'est avec une immense peine que nous vous informons du décès soudain de M. Edgar Léger, à l'âge de 87 ans, le 3 juillet 2023. Un père exceptionnel, un grand-papa adoré, et l'époux de feu Georgette Prévost.Natif de Hudson, il résidait à Pierrefonds qu'il aimait pour sa quiétude, sa nature et sa communauté. Il y a d'ailleurs été honoré pour sa contribution hors du commun aux programmes de baseball et de hockey pour les jeunes.Tous se souviendront de lui comme étant un homme généreux, affable, engagé et un fier entrepreneur. Il était très attaché à la famille et aimait profondément la vie. Il va grandement nous manquer.Il laisse dans le deuil ses deux fils, Roger (Renée-Claude) et Louis (Julie), ses trois petits-enfants qui étaient sa fierté, Olivia, Maxime et Adele, son frère Pierre et ses soeurs Gisèle, Micheline (Paul) et Denise ainsi que plusieurs parents et amis. Il est allé rejoindre ses parents, Alice et René ainsi que ses frères et soeurs: Pierrette, Constance, Bernard, Raymond, André, Réjeane et Lise.Bien que la tristesse nous habite, le souvenir de sa vie heureuse et pleine atténue notre chagrin.La famille recevra vos condoléances le samedi 23 septembre à compter de 9h30 au4695, BOUL. SAINT-JEANDOLLARD-DES-ORMEAUXLa cérémonie de célébration de sa vie débutera à 11h30, suivie d'un goûter. L'inhumation aura lieu par la suite à 15h30 au cimetière Saint-Thomas-d'Aquin à Hudson.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en don en sa mémoire pour un organisme de votre choix.