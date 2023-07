KINGSBURY, Conrad



À St-Rémi, le 13 juillet 2023, à l'âge de 93 ans est décédé M. Conrad Kingsbury, époux de feu Gisèle Lépine.Il laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Sylvie) et Nicole (Luc), ses petits-enfants Ian, Marie-Christine, Joël, Claudie et Pascal, ses arrière-petits-enfants Maverick, Mia, Headen, Léa, et Lucas, son beau-frère Réal, ses belles-soeurs Monique et Lucie, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraireSAINT-CONSTANT (QC) J5A 2G9Tél : 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 22 juillet de 9h à 12h, suivi d'une cérémonie en chapelle à 12h au complexe funéraire de St-Constant.En sa mémoire, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Desparois ainsi que le personnel du CHSLD Pierre-Rémi Narbonne pour les bons soins et services prodigués à Conrad.