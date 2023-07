Des navires de grand luxe pour se rendre de Montréal... jusqu’au Saguenay

À Saint-Ignace-de-Loyola, on n’a rien oublié de la grande époque des «bateaux blancs», ces quatre paquebots de luxe qui transportaient des touristes fortunés de Montréal jusqu’à Saguenay.

«C’était une époque importante pour les gens d’ici et les souvenirs étaient en train de disparaître quand j’ai recueilli les témoignages des anciens matelots», explique en entrevue Louis-Vincent Barthe, un marin de Saint-Ignace-de-Loyola qui vient de faire paraître L’épopée des bateaux blancs aux éditions GID.

C’est à l’occasion d’une exposition de photos tenue en 2013 dans cette ville côtière de Lanaudière, près de Sorel, que le diplômé de l’Institut maritime du Québec a eu l’idée d’écrire un livre sur cette épopée.

«On aurait dit qu’ils n’avaient rien oublié», commente le passionné d’histoire au sujet d’une trentaine d’anciens employés des bateaux Richelieu, Québec, Tadoussac et St-Lawrence. À l’exception du Richelieu, les trois navires ont été construits dans des chantiers navals d’ici.

Ces palais flottants étaient des copies minimalistes des paquebots luxueux qui faisaient la joie des voyageurs fortunés d’Europe. Dans le nord des États-Unis, où l’air des villes devenait irrespirable l’été, on cherchait le moyen de s’évader et les paysages de l’estuaire du Saint-Laurent et du fjord du Saguenay avaient la cote.

Photo fournie par la BAnQ/Domaine public

Succès immédiat

La silhouette immaculée des navires surmontée des cheminées rouges qui se découpaient à l’horizon et le luxe qui s’en dégageait attiraient l’attention dans les villages portuaires. On se pressait sur le quai pour voir défiler les riches bourgeois américains et canadiens-anglais.

La nuit, les paquebots étaient illuminés, ce qui a contribué au caractère romantique des croisières. D’innombrables voyages de noces ont d’ailleurs été célébrés dans ces bateaux qui pouvaient accueillir 550 passagers.

Lancée en 1928 par la Canada Steamship Line, qui venait d’acquérir des entreprises maritimes locales, la vogue des bateaux blancs a connu un succès immédiat.

Photo fournie par Louis-Vincent Barthe

Le moteur à vapeur et le dragage du chenal du Saint-Laurent permettaient à des gros porteurs de rallier la métropole canadienne à la ville de Chicoutimi.

«En trois jours, les bateaux faisaient le trajet aller-retour et les voyageurs pouvaient rester à Tadoussac ou à Pointe-au-Pic quelques jours et reprendre le bateau suivant. Il y avait trois départs par semaine», relate M. Barthe dont le grand-père et certains des oncles ont travaillé sur ces bateaux.

Photo fournie par Louis-Vincent Barthe

Histoire populaire

Pas moins de 1600 photographies d’époque ont été rassemblées par le marin historien pour son expo et un bon nombre se retrouvent dans l’ouvrage. Mais le travail le plus précieux demeure les entretiens enregistrés au magnétophone.

«Les hommes que j’ai rencontrés étaient officiers, mécaniciens, graisseurs. Il y avait aussi de nombreuses femmes de chambre, mais je n’ai malheureusement pas pu en retracer pour mon projet», relate l’homme de 44 ans qui navigue à titre de premier officier entre les Grands Lacs et le Saint-Laurent pour la compagnie Algoma Central Corporation.

Du bateau à l’usine

Quand la Canada Steamship Line met fin au programme des bateaux blancs en 1965, la plupart des travailleurs de pont et de cale doivent se trouver un emploi à terre et un bon nombre se retrouvent à l’usine.

«On sent qu’ils se sont beaucoup ennuyés des bateaux blancs où ils vivaient une certaine liberté et avaient entretenu des relations amicales entre travailleurs. C’était comme une grande famille», conclut M. Barthe.