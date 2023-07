GAUDETTE, Jean-Pierre



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean-Pierre Gaudette survenu au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 28 juin 2023 à l'âge de 82 ans.Jean-Pierre était le fils de feu Gabriel Gaudette et de feu Jeannette V. Lesieur, demeurant à Trois-Rivières.Gradué de Polytechnique, Jean-Pierre fut ingénieur responsable de projets à la Kruger de Trois-Rivières. Militant convaincu, il prônait la souveraineté du Québec et il s'impliqua au sein des partis Québécois et Bloc Québécois. Socialement, il oeuvra sur plusieurs conseils d'administration dont celui de l'Université de Québec à Trois-Rivières, celui de la Société Saint-Jean-Baptiste et de Fierté Mauricienne. Grand amateur d'art et de culture il touchait le piano, adorait les opéras, la danse, le théâtre et la peinture. Humanitaire et grand voyageur, il aimait le monde dans tous les sens du terme.Nous vous invitons au3300, BOUL. DES FORGESTROIS-RIVIÈRES, QC G8Z 1V6le vendredi 21 juillet, jour de la liturgie à partir de midi. Une liturgie de la Parole suivra à 15 h au Mémorial du Centre funéraire. Pour y assister par diffusion webVeuillez communiquer avec la famille pour l'obtention du mot de passe.L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Louis.Jean-Pierre laisse dans le deuil, son compagnon André Valois, son filleul Frédéric Bernard (Annabelle Deschesnes-Gagné), cousins et de nombreux amis(es).Nous voulons témoigner notre reconnaissance au personnel de l'aile 3N du CHRTR pour tous les bons soins prodigués.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Albatros Inc. (2115, av. des Filles-de-Jésus, Trois-Rivières, QC G8Z 2X2).