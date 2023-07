HOWE, Maureen



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Maureen Howe, survenu le 7 juillet 2023 à l'âge de 61 ans. Elle était l'épouse de Alain Gauthier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil les filles de son époux Nathalie et Gabrielle, ses soeurs Catherine et Marie (Tony), son frère Bernard Jr. (Sharlene) et feu Linda, sa nièce Megan (Simon), son neveu Patrick (Sam) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis, le jeudi 20 juillet 2023 de 18h30 à 22h à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation cancer du sein du Québec.