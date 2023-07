SEMENCHUK, Louisette

née Cloutier



Le 8 juillet 2023, à l'aube de ses 88 ans, est décédée Mme Louisette Cloutier, épouse de feu M. John Semenchuk.Elle laisse dans le deuil sa fille de coeur Diana Semenchuk (Luc Romano), ses petites-filles: Julie et Sylvie (Tommy), ses arrière-petits-enfants: Stella, Alex et Léo, ses frères et soeurs: Candide (feu Roger), Jean-Luc (Solange), Claudette, feu Paul-Roger, Ghislaine (feu Ronald), feu Jean-Pierre, Lucette (Yvan), Pauline (Jacques), Yvan et Jacques, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 21 juillet 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 22 juillet dès 10h auLes funérailles suivront le samedi 22 juillet à 11h en l'église du Précieux-Sang, 115 rue Chauveau, Repentigny, QC J6A 5C5.La famille tient à remercier le Dr Tri Minh Tran ainsi que le personnel du CHSLD Claude David pour les bons soins prodigués.