Guy! Guy! Guy!: le Cirque du Soleil rend hommage à Guy Lafleur dans un nouveau spectacle (qui dure trois périodes) à Trois-Rivières

Le 22 avril 2022, le Québec entier pleurait le décès de Guy Lafleur. Ce bouleversement provincial allait toutefois servir de bougie d’allumage pour le nouveau spectacle que présentera le Cirque du Soleil à Trois-Rivières, ce mois-ci. Avec Guy! Guy! Guy!, on a voulu célébrer la légende qu’était Guy Lafleur dans un spectacle construit comme un match de hockey.

Lancée en 2015, la Série hommage du Cirque du Soleil à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières avait jusque-là célébré uniquement des artistes musicaux, comme Beau Dommage, Robert Charlebois et Les Cowboys Fringants. Mais pour les années à venir, autant le Cirque que l’Amphithéâtre souhaitaient ouvrir la voie à des personnalités du Québec provenant d’autres domaines.

Le décès de Guy Lafleur a été «un choc pour le Québec», reconnaît la vice-présidente et directrice générale des événements et expériences du Cirque, Marie-Josée Adam. Mais surtout, cela a démontré au Cirque à quel point le Démon blond s’avérait un choix naturel pour le nouveau spectacle hommage de l’été 2023.

«Guy Lafleur étant l’icône qu’il est pour les Québécois et comment il a marqué tout le monde, c’était pour nous une occasion à ne pas manquer», mentionne Mme Adam.

Le troisième d’une trilogie

«Je ne sais pas s’il y a un ou une athlète qui a autant marqué l’histoire du Québec que Guy Lafleur, déclare le directeur de la création, Daniel Ross. On le voit un peu comme le troisième d’une trilogie. On a eu Maurice Richard, qui a beaucoup été associé à notre éveil au Québec. Après ça, il y a eu Jean Béliveau, qui était un gentleman et la preuve qu’on pouvait être nous-mêmes et devenir forts. Après, il y a eu Guy, un gars de Thurso, un jeune homme normal, qui avait une proximité avec le peuple québécois et qui était un gagnant.»

♦ Le spectacle Guy! Guy! Guy!, du Cirque du Soleil, sera présenté du 19 juillet au 19 août, à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.

♦ Pour les infos : cirquedusoleil.com.