Guy! Guy! Guy!: les deux jeunes découvrent le Démon blond avec ce spectacle

Ils ont 13 et 11 ans et camperont les rôles principaux de Guy ! Guy ! Guy ! Originaires de la région de Trois-Rivières, Jules Sévigny et Loïc Rousselle ne pourraient être plus heureux de combiner leurs deux passions cet été : le hockey et le théâtre.

• À lire aussi: Guy! Guy! Guy!: le Cirque du Soleil rend hommage à Guy Lafleur dans son nouveau spectacle (qui dure trois périodes) à Trois-Rivières

• À lire aussi: Guy Lafleur écrivait de la poésie et autres révélations étonnantes autour du spectacle « Guy! Guy ! Guy! » du Cirque du Soleil

En raison de leur différence d’âge – Jules entrera en secondaire 2 cet automne alors que Loïc commencera sa sixième année –, les deux garçons se connaissaient seulement «de vue» avant d’être choisis pour le spectacle du Cirque. Mais aujourd’hui, ils sont les meilleurs amis.

«Bah ouais! On passe tout notre temps ensemble, lance Jules. On se connaît très bien aussi, maintenant.»

Quand ils ont entendu dire que le Cirque du Soleil tenait des auditions publiques pour chercher des jeunes pour son nouveau spectacle portant sur Guy Lafleur, Jules et Loïc n’ont pas hésité une seconde à tenter leur chance.

«Je me voyais vraiment dans ce personnage-là, dit Jules. Mes deux passions sont pas mal le hockey et la scène. Le hockey, j’en fais depuis que j’ai deux ans. Ma famille, on est vraiment là-dedans. Le théâtre, j’ai plus d’expérience en improvisation. J’ai aussi fait de l’humour à Secondaire en spectacle où j’ai gagné les finales locale et régionale.»

De son côté, Loïc mentionne avec des étoiles dans les yeux adorer le Cirque du Soleil.

«C’est ma passion. Je regarde beaucoup de spectacles, dit celui qui a vu ECHO et KOOZA. Plus tard, j’aimerais vraiment ça faire carrière dans le cirque. J’ai déjà fait une semaine dans une école de cirque et j’ai vraiment adoré.»

Guy Lafleur à travers leurs yeux

Dans Guy ! Guy ! Guy !, les deux garçons représentent la relève du hockey. Étant donné qu’aucun comédien ne personnifie Guy Lafleur sur scène, le public découvre plutôt le Démon blond à travers les yeux des deux jeunes. Ils prendront part à presque toutes les scènes du spectacle. Et chaque soir, ils inverseront leurs rôles pour jouer le personnage principal.

Mais à leur âge, connaissaient-ils Guy Lafleur? «Pas personnellement, répond Loïc. Mais je l’ai déjà rencontré et il m’a signé un autographe. J’étais allé à son retrait de chandail [avec les Remparts de Québec, au Centre Vidéotron, en octobre 2021]. Il avait l’air très sympathique et je sais que c’était une bonne personne sur la glace et en dehors de la glace. Et que c’était une légende pour beaucoup de personnes.»

Quand on leur demande quel est leur joueur de hockey préféré en ce moment, les deux répondent spontanément «Connor Bedard!», la jeune sensation qui vient d’être repêchée au tout premier rang de la Ligue nationale de hockey.

«J’aime bien Cole Caufield aussi», ajoute Jules. «Trevor Zegras aussi, je l’aime!» de renchérir Loïc.