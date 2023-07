La double vocation du tir au pigeon d’argile

Au cours des prochaines semaines, profitez-en pour participer à quelques séances de tir à la volée avec vos proches et amis.

En plus d’être attrayant, divertissant et challengeant pour tous, cet exercice d’agilité permet aux nemrods de peaufiner leur niveau de précision et leurs réflexes en vue de la saison de chasse à venir.

Certains clubs de tir proposent des installations haut de gamme où les talents des adeptes sont vraiment sollicités. Il est également possible de s’organiser soi-même, en plein air, avec nos propres équipements. En insistant sur les aspects de sécurité, ainsi que sur une supervision constante, tout un chacun pourra prendre plaisir à tenter d’intercepter les disques. Imaginez les amateurs de jeux vidéo qui pourront soudainement sortir de leur univers virtuel et réellement essayer d’atteindre une cible.

Pour le plaisir

J’ai rencontré le gérant de la boutique Londero Sports à Saint-Jean-sur-Richelieu, Dominique Mathieu. Ce dernier m’a indiqué les divers accessoires et équipements nécessaires pour la pratique du tir entre copains ou en famille. Voici l’essentiel de ses propos sur le sujet :

Pour les armes

Dominique suggère d’utiliser un calibre 12 avec des billes de plomb de taille 7 1⁄2 ou 8. Le calibre 20 convient également à ceux qui désirent moins de recul lors de la mise à feu ou simplement pour rehausser les défis. Si vous avez un fusil de chasse, il fera le travail sans problème. Retenez toutefois qu’il existe diverses versions, dont certaines très spécialisées.

Photo fournie par Patrick Campeau

De base : Un fusil à bascule ; un « casseux » comme certains le surnomment, de marque Charles Daly, modèle 101, convient aux amateurs de petite chasse et de tir, ainsi qu’aux personnes ayant un budget restreint à investir. Il possède un canon de 28 po et il peut tirer des cartouches de 2 3⁄4 ou 3 po. Prix : 200 $.

Photo fournie par Patrick Campeau

À pompe : Il est très amusant d’actionner le mécanisme de ce type d’arme et de faire feu. Par contre, on peut perdre la cible de vue lors des tirs subséquents. Le Winchester modèle SXP HBRD Max 7 est muni d’un canon de 28 po chambré pour des munitions de 2 3/4 à 3 1⁄2 po. Son tube peut contenir quatre cartouches, en plus d’une dans la chambre. Prix : 530 $.

Photo fournie par Patrick Campeau

Semi-auto : Selon les dires de Dominique, « le Winchester SX4 est une vraie machine de chasse. Il convient aussi bien pour le tir sportif que pour la sauvagine ». Doté d’un système d’absorption au gaz, l’impact à l’épaule est réduit lors des tirs. Il cycle très rapidement pour effectuer un deuxième tir. Son canon de 28 po peut emmagasiner des cartouches jusqu’à 3 1⁄2 po. Prix : 1449 $.

Photo fournie par Patrick Campeau

Haut de gamme : Le fusil superposé Browning Citori CXS est dans une classe à part. Il a la réputation, selon M. Mathieu, d’être « hyper solide et fiable ». Symbole d’élégance, il est équipé d’un canon de 30 po, d’un sélecteur de canon offrant un point d’impact de 50/50, d’une crosse en noyer grade II, d’une détente à trois positions, d’un étrangleur externe de qualité Midas, et bien plus. Prix : 2930 $.

Se protéger

Photo fournie par Patrick Campeau

Avant même de penser à faire feu, il faut s’équiper d’une bonne protection visuelle en polycarbonate balistique. Ce matériau est beaucoup plus solide que le plastique ordinaire. Parmi les nombreuses teintes, retenez que l’orange est particulièrement efficace lorsque le temps est ensoleillé pour mieux distinguer les cibles volantes et accroître les reliefs environnants. Il est possible de s’en procurer dans une gamme de prix allant de 30 à 300 $.

Photo fournie par Patrick Campeau

Lorsque j’étais plus jeune, j’ai tiré des centaines de rondes au pigeon d’argile ainsi qu’à la carabine, sans jamais faire attention à mes oreilles. Le résultat qui en découle est plutôt simple ; mon ouïe s’est grandement dégradée et je suis maintenant dur de la feuille, comme le dit si bien l’expression. Les coquilles dites passives bloquent tous les sons, en tout temps. Les versions électroniques, pour leur part, vous permettent d’entendre les conversations et les bruits ambiants, tout en bloquant les détonations. Leur valeur varie de 30 à 250 $.

Sachez qu’on retrouve également des bouchons performants sur le marché. En revanche, les versions économiques ne filtrent pas tous les sons émis lors des mises à feu. De plus, quand vous bâillez, ils se déforment et le bruit peut affecter votre audition.

Lanceurs de pigeons

Photo fournie par Patrick Campeau

« Automatique » et « haut de gamme » sont des termes qui décrivent bien le Champion Work Horse. L’utilisateur peut insérer

50 pigeons dans le réservoir et les projeter sur trois angles, et ce, jusqu’à 75 verges. Le système est actionné au pied, donc facile à utiliser, même pour un passionné en solo. Prix : 369 $.

Photo fournie par Patrick Campeau

Le lanceur mécanique de niveau intermédiaire Champion High Fly offre la possibilité de catapulter 1 ou 2 pigeons. Votre compagnon n’a qu’à amorcer la machine, positionner les argiles et déclencher. Il peut même varier l’angle et la hauteur de vol. Prix : 44 $.

Photo fournie par Patrick Campeau

Le MTM Challenger EZ-Trow est un modèle de base. Une tierce personne insère un disque dans le lanceur manuel et il s’élance de côté, comme s’il maniait une raquette de tennis. Bien que les trajectoires soient plus courtes et moins précises, il convient aux néophytes ou pour une première expérience. Prix : 30 $.

Cibles

Photo fournie par Patrick Campeau

Les pigeons, littéralement fabriqués d’argile, ont un diamètre de 4 1⁄4 po. Écologiques, ils sont de couleur orange pour être voyants à longue distance. Ils sont vendus à la caisse de 135 unités. Lors du transport, sans devoir leur porter une attention extrême, il ne faut pas trop les brasser ou cogner les boîtes pour limiter les bris. Prix : 25 $.

► Pour en savoir plus, visitez le site londerosports.com ou composez le 450 349-2332.