L’agence: dans le quotidien hors de l’ordinaire des drags

Véronique Garceau-Lauzière est actuellement productrice au contenu de La vraie nature, de la série documentaire Stefano, et de L’agence qui nous invite dans l’univers de Michel Dorion et des drags qu’il gère et qu’il s’affaire à faire connaître. Un projet infiniment humain sur des artistes hors de l’ordinaire, dont la discipline est aussi un mode de vie.

Photo fournie par Productions Déferlantes

Au fil des ans, Véronique Garceau-Lauzière s’est également investie dans le contenu de différentes émissions qui sont venues nourrir son côté foodie et sa passion pour la culture. À son CV se trouvent des projets variés : de Tout simplement Clodine à Accès illimité en passant par Phil s’invite ou Ginette, ma vie.

Quelle importance a Michel Dorion dans le milieu drag ?

Michel évolue dans le milieu de la drag depuis 35 ans. Il est mentor, gérant, drag. Il a tellement d’expérience, il est impressionnant. Quand tu as son sceau d’approbation, ça donne de la crédibilité. Il contribue beaucoup à faire connaître la drag, que ce soit dans son bar, dans une église, sur un camping ou à l’heure du conte. Il y a toujours de nouvelles drags qui veulent être dans son agence. Il nous a ouvert grand les portes.

Parle-nous des protagonistes que nous suivons dans la série ?

C’était important de montrer toute la diversité du milieu. Crystal c’est la rookie. Elle est jeune et crée un peu de jalousie. Miss Butterfly ne vit que pour ça. C’est le personnage le plus flamboyant. Elle est très oiseau de nuit. Velma est la seule fille. Elle fait de la drag queen et du drag king aussi. Ciatha est travailleur en construction de jour et drag le soir. Elle chante pour vrai. Chouchoune est cadre d’une grosse entreprise. Elle fait beaucoup pour la diversité corporelle.

C’est un sujet encore sensible si on se fie à certains événements récents. Quel ton souhaitiez-vous donner à la série ?

On voulait être dans le fun, qu’il y ait un côté bubbly. Il y a des moments touchants aussi. On est dans l’acceptation. C’est très feel good.

Qu’as-tu découvert de ce milieu en travaillant sur cette série ?

C’est un métier très physique. Les drags livrent des performances sur scène, elles sont toujours sur des talons. Crystal fait même la split en talons ! Les changements de costumes sont très rapides. Une zippe l’autre pendant qu’elle place sa perruque. Parfois, elles sont seules pour tout faire. Il y a beaucoup d’entraide en coulisse. À l’église de Sainte-Marcelline, la mairesse s’est même proposée pour aider aux « quick change ». Les drags ont une facilité à échanger avec le public. Elles savent aller chercher un à un chacun des spectateurs s’il le faut. Elles sont à l’écoute, elles sont drôles, ont tellement de répartie. La plupart font leurs propres costumes, leurs perruques. Ça leur coûte cher d’entretenir leur garde-robe. Elles sont prêtes à toute éventualité si quelque chose brise. Elles se maquillent souvent chez elles puis vont gazer ou au dépanneur. Qu’elles soient en costume ou pas, il n’y a pas de frontière. Leur personnage est une extension d’elles-mêmes.

Pourquoi est-ce encore pertinent de présenter une série sur l’univers drag ?

Pour continuer à faire évoluer les mentalités. On voit que ça change. Les parents de Crystal ont longtemps caché les robes et les Barbies. Les collègues de Ciatha savent qu’il fait de la drag. Les événements affichent souvent complet. Dans le public il y a des jeunes, des vieux, des gars, des filles, des gays, des hétéros. Les drags sont des performers sur scène, elles font du spectacle au même titre que des comédiens font du théâtre. C’est une véritable passion parce que c’est beaucoup de travail pour peu de rentabilité. Je pense que les gens vont découvrir le côté très humain de ce milieu avec la série. Les dérapages ne sont pas acceptés à l’agence. Il faut être droit. C’est sain, c’est le fun.

► L’agence: disponible sur VRAI