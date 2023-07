Le lobbying n’est pas toujours le scandale que vous pensez

Voici une autre chronique dans ma série des vérités déplaisantes à entendre.

Le Journal nous apprend que l’ex-ministre libéral David Heurtel, dûment inscrit au registre des lobbyistes, travaille à obtenir du ministre Fitzgibbon le droit pour la firme privée qu’il représente de produire de l’hydro-électricité pour alimenter des véhicules.

Lobbying et Fitzgibbon: mettez ces deux mots côte à côte et les réactions seront prévisibles.

Transparence

Attardons-nous ici au phénomène du lobbying lui-même.

Scandaleux? Corruption organisée?

Le lobbying, c’est toute démarche par un individu ou un groupe pour essayer d’influencer un gouvernement.

Dès lors, qui fait du lobbying? Tout le monde ou presque.

Les entreprises privées, mais aussi les syndicats, les ordres professionnels, le secteur communautaire, les groupes environnementaux, les artistes, les regroupements d’aînés, d’étudiants, de femmes, de LGBTQ, de simples citoyens pour ou contre un projet, etc.

Bref, nous avons tous, tôt ou tard, fait du lobbying.

On en fait pour profiter d’une opportunité ou s’en créer une, pour contrer une menace, pour contrebalancer le lobbying d’un rival, ou tout simplement pour faire savoir que vous existez, car si le gouvernement ne vous connaît pas, c’est comme si vous n’existiez pas.

On fait du lobbying pour avoir une place autour de la table, car si vous n’êtes pas autour de la table, vous êtes probablement au menu.

Si une personne A veut quelque chose et trouve une personne B qui veut la même chose, elles se regrouperont... et un groupe d’intérêt vient de naître... qui fera du lobbying.

Le lobbyiste nous dérange quand il veut quelque chose qu’on désapprouve ou quand il a des moyens supérieurs aux nôtres.

Quand il travaille pour nous, on appellera ça «la légitime défense de nos intérêts».

Peut-on concevoir une démocratie sans groupes d’intérêt, uniquement faite de citoyens individuels? Bien sûr que non.

On dit souvent que le lobbyisme est un détournement de l’intérêt général. Parfois, oui, mais y a-t-il un consensus sur ce qu’est l’intérêt général?

Bien sûr que non. La démocratie, c’est la compétition organisée entre intérêts opposés.

Si un ministre rencontre un lobbyiste, on dira qu’il est «sous influence». Mais s’il ne rencontre personne, s’il est isolé sous une cloche de verre, on dira qu’il est «déconnecté».

Mais n’est-il pas entouré de fonctionnaires pour l’assister? Justement, ceux-ci trouvent souvent fort utile de connaître les attentes et les intérêts d’un secteur.

Pour que le lobbying soit légal et légitime, il faut qu’il soit transparent: on doit savoir qui rencontre qui et pourquoi, d’où l’existence d’un registre public, facile d’accès, que vous et moi pouvons consulter en tout temps.

Des heures de plaisir gratuit, croyez-moi.

Ressources

Y a-t-il encore du lobbying illégal? Oui, mais beaucoup moins qu’avant.

Évidemment, tous n’ont pas les mêmes ressources dans ce jeu de l’influence, et c’est un problème sans solution pleinement satisfaisante.

C’est pour cela qu’on cherche à prévenir les pires dérapages en obligeant à la transparence.