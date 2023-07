Le rocker Rick Hughes et sa chienne qui aime la musique

Rosie a eu 6 ans cet été. Un joli bull-terrier. Le chanteur Rick Hughes en est le maître au sens où c’est lui que sa chienne manipule le mieux.

Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir Rosie chez vous ?

Ça faisait longtemps que je voulais un chien de cette race-là : un bull-terrier. Environ un an après le décès de Snow, mon Jack Russel, ma blonde m’a demandé ce que je voulais comme cadeau pour ma fête. Je lui ai répondu : un chien ! Je voulais sa permission, car on avait déjà deux autres chiens, Léon et Ray. Elle a fini par dire oui un an plus tard... Je peux dire que je suis vraiment le maître de Rosie en ce sens où c’est elle qui me manipule le mieux (rires).

Pourquoi avoir choisi ce nom ?

Quand nous sommes allés la chercher, Rosie était la seule femelle de la portée et elle avait un collier rose, d’où son nom. En plus, il y a beaucoup de chansons rock que j’aime et qui parlent d’une « Rosie ».

Pourquoi êtes-vous plus « chien » ?

J’ai eu des chiens toute ma vie. Ma mère m’a élevé seule à partir de mes 8 ans, car mon père est décédé. Elle m’a laissé avoir des chiens. J’en ai eu toute ma vie. Je suis proche de mes chiens. On a développé un lien de l’esprit. Pas besoin de se parler : on se comprend.

Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Rosie ?

Je n’ai jamais eu un chien comme Rosie ! Elle est tout le temps avec nous. Elle nous suit toujours, partout où on est. C’est une chienne qui aime tout le monde. Elle est très douce, sweet, avec les enfants. Elle est plutôt tranquille, nonchalante et très relaxe. Elle ressent les émotions des gens et leur donne de l’attention.

Racontez-nous un fait inusité ou particulier concernant Rosie.

Rosie fait de belles choses. Elle se colle sur les gens qui vivent des affaires difficiles. Ma femme est coiffeuse. Elle a un poste à la maison et reçoit des clients. Quand Rosie se colle sur un client, on lui demande alors si ça va bien... La personne a alors toujours un problème dans sa vie. Une fois, une amie est venue à la maison pour quelques jours dans le temps des Fêtes avec sa fille de 2 ans qui avait un cancer. Rosie ne l’a jamais lâchée et l’a suivie partout, comme son ombre, tout le temps. Une vraie nounou !

Quelle est son activité préférée ?

La marche en forêt. Nous possédons une maison en Montérégie. Il y a donc plusieurs endroits pour aller marcher en forêt. On y va environ 3 ou 4 fois par semaine.

En quoi vos chiens peuvent-ils être une source d’inspiration pour vous ?

Les chiens ont toutes les qualités que l’on recherche dans un humain : la loyauté, la fidélité, une présence réconfortante, etc.

Tel maître, tel animal

Rosie adore la musique. Elle est plutôt Daddy cool, comme moi. Le stress n’est même pas une option pour moi. Je suis du type relax et je n’adhère pas au stress. Rosie non plus.

À propos de Rick Hughes