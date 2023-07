Suggestions de lecture : 14 polars et romans policiers pour les vacances

Pour décrocher, rien de tel qu’un bon polar ou un bon thriller. Et tous ceux qu’on vous propose ici le sont.

Dernière fête

Si le froid et la neige commencent à nous manquer, on peut toujours plonger le nez dans cette histoire qui s’ouvre sur un 31 décembre pas comme les autres. Pendant que tout le monde fait la fête, le cadavre d’un homme va en effet être repêché dans le Llyn Drych, un lac qui se trouve pile-poil entre le Pays de Galles et l’Angleterre. À cause de cette petite particularité géographique, deux flics seront chargés de l’enquête : l’un anglais, l’autre gallois — oui, un peu comme dans le film Bon cop, bad cop ! Et ils auront du boulot sur la planche, car apparemment, la victime collectionnait les ennemis. Très bon.

Drame de pique

C’est avec plaisir qu’on a trouvé les Poulets Grillés, un groupe de flics mal léchés qui ont tous été mis à l’écart des services standards de police pour incompétence, bêtise crasse, maladresse extrême, fainéantise ou autre tare du genre. Cela dit, ça pourrait bientôt changer parce qu’on va leur confier l’affaire des « Piqûres en soirées ». Depuis un certain temps, des gens se font piquer en douce dans les endroits publics et maintenant que certains en sont morts, les autorités tiennent à y mettre un terme. Si la commissaire Anne Capestan et son équipe de bras cassés parviennent à coincer le tueur, tous pourraient réintégrer la « vraie police ». Léger et amusant.

La dernière maison avant les bois

La petite Lulu, 6 ans, a disparu il y a un peu plus d’une décennie et encore aujourd’hui, personne ne sait exactement ce qui lui est arrivé. Dee, sa sœur aînée pense toutefois connaître le coupable : Ted Bannerman, l’homme qui habite tout au bout de la rue Needless et qui, à l’époque, avait été suspecté avant d’être relâché faute de preuves. En s’installant dans la maison voisine de cet individu qui se comporte souvent de façon très bizarre, Dee va ainsi tenter de découvrir ce qu’il a bien pu faire de sa sœur. Un récit d’abord déroutant — l’un des narrateurs est une chatte ! —, puis prenant.

Brazilian psycho

Cap sur São Paulo, la ville la plus grosse, la plus polluée et la plus peuplée (12 millions d’habitants) du Brésil. Les indigents y sont légion et qui dit pauvreté dit hélas aussi souvent drogue, prostitution, violence et criminalité élevée. Mais ce qui distingue São Paulo de toutes les autres mégapoles, c’est la corruption. Où qu’on aille, quoi qu’on fasse, elle est partout, absolument partout. Mêlant fiction et réalité, cet impressionnant roman noir la raconte en faisant notamment la part belle à l’ex-président, Jair Bolsonaro.

Un œil dans la nuit

Après quelques livres qui nous avaient un peu laissés sur notre faim, le Français Bernard Minier nous revient avec un vrai bon thriller qui flirte carrément avec les films d’horreur. Surtout ceux du célèbre réalisateur Morbus Delacroix, qui vit maintenant dans une maison isolée au fin fond des Pyrénées... non sans avoir tourné un dernier long-métrage extrêmement gore qui pourrait bien être maudit. Car allez savoir pourquoi, des membres de l’équipe ayant participé au tournage de ce film vont se mettre à mourir. On a beaucoup aimé !

La secte des oubliées

Comme toutes les filles de sa classe, Emily Vaughn aurait dû passer une merveilleuse soirée. Sauf que ça ne sera pas le cas : au lieu de danser avec les autres finissants de la promo 1982, elle va se faire assassiner. Quant au meurtrier, pfffuittt. Pas vu, pas pris.

Quarante ans plus tard, Andrea Oliver — l’héroïne de Son vrai visage, adapté en télésérie sur Netflix — va être chargée de protéger la mère d’Emily, qui est juge. Et tant qu’à y être, elle va aussi essayer de débusquer le meurtrier de sa fille, qui court toujours.

Étude en noir

L’idée de ce livre est plutôt amusante : nous montrer comment le célèbre personnage de Sherlock Holmes a pu prendre forme dans l’esprit de son créateur, sir Arthur Conan Doyle. Pour ça, on va être transporté au XIXe siècle à Portsmouth, en Angleterre, où se trouve une institution psychiatrique exclusivement réservée aux hommes. Parmi eux, un certain monsieur X, patient très spécial qui joue du violon imaginaire et qui est doté d’un esprit de déduction si extraordinaire qu’il peut deviner à peu près n’importe quoi sur n’importe qui. Alors lorsqu’une vague de meurtres touchera la ville, ce talent pourrait bien être très utile...

Les oubliés de Marralee

Les polars de l’Australienne Jane Harper sont toujours des valeurs sûres, et celui-ci n’échappe pas à la règle. Chaque année, si on se trouve dans les environs de la Marralee Valley, on peut assister à la Fête du vin et de la gastronomie. Kim Gillespie va s’y rendre avec son bébé de six semaines, mais peu après, l’horreur : on retrouvera la minuscule Zoe dans sa poussette, sans la moindre maman à ses côtés. Pourtant, jamais Kim ne serait partie en laissant sa fille seule comme ça.

Un an plus tard, le mystère demeure entier. Qu’est-il arrivé à Kim ? C’est ce que l’inspecteur Aaron Falk va essayer de comprendre.

Hollywood s’en va en guerre

Septembre 1941. Les Japonais n’ont pas encore bombardé Pearl Harbor et depuis que le mouvement isolationniste American First a commencé à gagner en popularité, bien des Américains ne sont plus très chauds à l’idée que leurs soldats aillent prêter main-forte aux Alliés. Pour y remédier, le gouvernement Roosevelt a une arme imparable : Hollywood. En effet, rien de tel qu’un bon film antinazi pour renverser la situation... à condition que sa tête d’affiche, la splendide Lala, ne vienne pas tout gâcher à cause d’une histoire de photos volées. Un polar plein de rebondissements qui plaira sûrement aux amateurs de vieux films !

Les garçons qui brûlent

Une virée de quelques heures en Islande, ça vous dit ? Située à une cinquantaine de kilomètres de Reykjavik, Akranes est une petite ville portuaire qui, sous ses dehors tranquilles, est une vraie marmite bouillonnante. D’ailleurs, la police ne tardera pas à y trouver le cadavre d’un jeune homme de 20 ans... qui a brûlé vif dans son lit. À l’inspectrice Elma d’en découvrir les raisons, car partout dans la maison, il y avait des détecteurs de fumée en parfait état de marche. Juste pour le dépaysement, un polar qui vaut le détour.

Les enfants du silence

Vu qu’on est dans le coin, autant rester encore un peu en Australie. Cette fois pour y faire la rencontre de Joy Henderson, qui a accepté de retourner une toute dernière fois dans la ferme au fin fond du bush où elle a grandi. Pour elle, l’endroit est synonyme de coups, de cris de douleur et de larmes. Parce qu’avec un père aussi tyrannique que le sien, la violence s’invitait quotidiennement chez eux. Alors maintenant que son géniteur est mourant, elle pourrait bien en profiter pour se venger... Un thriller psychologique qu’on recommande sans réserve.

Ravage

Le trappeur fou de la rivière Rat, ça vous dit quelque chose ? S’inspirant de faits réels, ce livre raconte jusqu’où la Gendarmerie royale du Canada a été — au sens propre comme au figuré ! — pour tenter de capturer ou d’abattre cet homme. Et le récit qui en découle est tout simplement incroyable. Pendant les premières semaines de l’hiver 1931, alors que le mercure avoisine les moins 40 degrés, des officiers lourdement armés se sont lancés à ses trousses à travers le Grand Nord. La traque a duré des semaines et vraiment, il faut voir comment le trappeur a réussi aussi longtemps à leur échapper.

Voyous

Tout le monde n’a pas la chance de naître dans un bon foyer. Tyler Wallace, par exemple. En plus d’avoir une mère héroïnomane et alcoolique constamment dans le coaltar, il habite dans l’un des pires quartiers d’Édimbourg. Alors pour offrir le minimum à sa petite sœur Bean, il participe à tous les cambriolages orchestrés par son demi-frère. Mais comme on peut s’en douter, les choses vont un jour finir par mal, très mal tourner, et pour s’en tirer, Tyler devra rivaliser d’astuce et de courage. Un roman aussi noir que bon.

Petites filles perdues

Amy Hanson et Charlotte Timmins sont les meilleures amies du monde et font tout, tout, tout ensemble. Même se faire kidnapper. Des textos envoyés à leurs mères confirment qu’aucune des deux gamines de 9 ans ne rentrera à la maison.

Côté intrigue, on a déjà vu plus original, du moins au début. Car très vite, on apprendra que seul le couple qui paiera le plus gros montant d’argent aura la chance de récupérer sa fille. Oui, difficile d’imaginer scénario plus tordu. On n’en dit pas plus, la suite étant captivante à souhait.