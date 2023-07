Lewis Capaldi: découvrez son processus particulier d'écriture de chansons

Lewis Capaldi a révélé qu'il passait le plus clair de son temps à se «détester» lorsqu'il écrivait des chansons.

Lors d'une récente apparition dans la série YouTube «Hot Ones», le chanteur écossais a révélé qu'il n'était pas à l'aise lorsqu'il écrivait ses chansons. «[...] écrire des chansons, les gens disent que c'est comme une catharsis, et tout ça, c'est une belle chose mais la catharsis n'est pas toujours confortable ou agréable, a-t-il déclaré. Je pense que je passe le plus clair de mon temps à me détester quand j'écris des chansons, et oui, je pense que ça va, je pense que c'est cool. Je pense que c'est [...] c'est ma façon de faire.»

Le chanteur a expliqué que comme il soumettait ses fans à la «douleur» d'écouter ses chansons souvent déchirantes, il pense qu'il devrait aussi en faire l'expérience. «Je soumets le grand public à la douleur d'écouter ma musique, donc j'ai l'impression que je devrais aussi souffrir», a partagé le chanteur de «Someone You Loved».

La star de 26 ans a récemment annoncé qu'il prendrait une pause pour se concentrer sur sa santé mentale et physique après avoir eu du mal à terminer son concert de Glastonbury en raison de son syndrome de Tourette.