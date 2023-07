L’investisseur futé: attention, un portefeuille de placements, c’est comme un savon

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous vous donnons des idées concrètes pour placer votre argent en Bourse.

«Un portefeuille de placements, c’est comme un pain de savon: plus vous y touchez, plus il rapetisse.» En cette ère de commissions à 0$, il est bon de rappeler ce vieil adage.

Depuis 2021, les deux plus grandes plateformes boursières au Québec, Banque Nationale Courtage Direct et Desjardins Courtage en ligne (Disnat), ne facturent plus de commission sur les actions et les fonds négociés en Bourse (FNB). Le nirvana, quoi, surtout quand on sait que chez d’autres courtiers, les commissions s’élèvent à 9,99$ par transaction!

Mais est-ce trop d’une bonne chose? Pour un investisseur, il est difficile de résister à la tentation de multiplier les achats et les ventes quand c’est gratuit. Or, en investissement, l’hyperactivité est rarement payante.

Pas payant, le day trading

Prenez les spéculateurs sur séance (day traders). Plusieurs études ont montré que la quasi-totalité de ceux qui se sont adonnés à cette pratique a rapidement quitté le bateau, n’arrivant pas à générer suffisamment de revenus.

«Je voulais faire 100$ par jour... Le max que je faisais, c’est 30$ par semaine et j’étais là de 9h30 à 16h», a récemment confié Samuel Goudreault sur Facebook.

Même s’il avait suivi un cours de day trading, il a abandonné après quelques mois. «Il y a tellement d’informations à surveiller qu’à un moment donné, tu ne peux plus suivre», a raconté M. Goudreault au Journal. Il investit aujourd’hui dans l’immobilier.

Yvan Côté a lui aussi conclu que le day trading n’était pas pour lui.

«Quand tu fais un coup d’argent, je considère que c’est de la chance parce qu’il est très difficile de prévoir si le titre que tu viens d’acheter va monter ou descendre rapidement», a-t-il rappelé.

Comme au casino

«Quand ça monte, tu tombes dans l’appât du gain, a ajouté M. Côté. C’est quasiment comme au casino. Tu te dis: “Ça va monter encore”. Et quand ça descend, tu te dis que ça va remonter...»

Les gens ont tendance à parler plus facilement de leurs bons coups que de leurs moins bons coups, ce qui peut donner l’impression qu’il est plus facile de «battre le marché» que ça ne l’est en réalité.

«L’humain est fait comme ça», a souligné Yvan Côté.

Rassurez-vous, je ne suis pas en train de dire que les commissions à 0$ ne devraient pas exister! Elles permettent d’investir régulièrement dans des FNB indiciels, une stratégie qui a fait ses preuves – à long terme.

