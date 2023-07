«Mission: Impossible – Bilan Mortel, Première Partie»: ce «Mission: Impossible» est un repas cinq services pour Henry Czerny

Henry Czerny reprend son rôle d’Eugene Kittridge, le patron de l’IMF, 25 ans après l’avoir incarné dans le premier long métrage de la franchise désormais milliardaire. En entrevue, l’acteur se livre à une analogie pour le moins intéressante et revient sur un demi-siècle de Mission: Impossible.

En 1996, Eugene Kittridge soupçonnait Ethan Hunt d’être la taupe responsable de l’anéantissement des forces de l’IMF. Aujourd’hui, dans Mission: Impossible – Bilan Mortel, Première Partie, les deux hommes ne sont toujours pas amis. Mais chut!, pas question de divulgâcher les rebondissements que réservent Tom Cruise (Ethan Hunt meurt-il ou non???), le réalisateur et coscénariste Christopher McQuarrie et l’équipe de production aux fans.

Une blague

En janvier 2020, lorsque son agent l’a appelé pour lui dire que Christopher McQuarrie voulait faire revenir Eugene Kittridge, Henry Czerny – qui ne «garde que de bons souvenirs de Montréal» pour y avoir étudié le jeu d’acteur – a cru à une plaisanterie. Mais non...

«Quand j’ai demandé s’il y avait un scénario, mon agent m’a dit que Chris voulait m’en parler. Le lendemain, Chris m’a téléphoné. Il était à Venise en train de faire des repérages. Il m’a expliqué qu’il voulait d’abord embaucher les acteurs et ensuite adapter le scénario en fonction de ce que nous allions apporter à nos personnages», a-t-il détaillé lors d’une entrevue à l’Agence QMI.

«J’ai accepté. Mais quelque chose s’est alors produit qui a considérablement retardé le début de la production... et je crois que nous nous rappelons tous de quoi il s’agit. Quand, finalement, je suis arrivé à Londres, j’ai discuté avec Chris. J’ai décidé de bâtir un passé à Kittridge. J’ai imaginé qu’il était passé, pendant 25 ans, par toutes les agences gouvernementales et qu’il avait étudié la manière dont elles fonctionnaient. Et la raison pour laquelle il s’est livré à cet exercice, c’est que Ethan Hunt avait appris à Kittridge à démasquer un coupable.»

«Ce que l’on voit dans Bilan Mortel, Première Partie, c’est un Kittridge qui est beaucoup plus grave parce qu’il comprend mieux comment le monde fonctionne. Et ce n’est pas particulièrement joli... même s’il y a toujours un espoir», a-t-il ajouté.

Henry Czerny a tourné ses scènes à Londres avant de s’envoler pour la Norvège, mais malheureusement «les scènes filmées là-bas ont été coupées au montage parce qu’elles n’étaient pas nécessaires à l’intrigue».

Un repas de gastronome

Dans Mission: Impossible – Bilan Mortel, Première Partie, les lieux dictent l’ambiance. L’aéroport d’Abou Dabi donne lieu à des moments rythmés, efficaces. La poursuite dans les rues de Rome est remplie d’humour, la Norvège donne une gravité et une majesté à la cascade de Tom Cruise qui saute dans un ravin en parachute alors qu’il est sur une moto.

«Ce que l’on a dans l’assiette de ce Mission: Impossible est comme la sauce d’un plat français qui a réduit et que l’on peut déguster pendant 2h43 minutes. Et pas une nuance de goût, pas une saveur de cette assiette n’est superflue», a dit Henry Czerny.

«Comme dans un repas français de cinq services, chaque plat a sa propre personnalité, a-t-il ajouté en parlant des lieux de tournage. Chaque plat renforce le repas dans son ensemble. Et j’encourage d’ailleurs tout le monde à venir le déguster sur la plus grande assiette possible», a-t-il ensuite indiqué en faisant référence au format IMAX.

Mission: Impossible – Bilan Mortel, Première Partie est à l’affiche des cinémas de la province depuis le 12 juillet.