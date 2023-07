[PHOTOS] Barbie inspire les vedettes de Hollywood sur le tapis rouge de la première du film

C’était la grande première du film Barbie à Los Angeles dimanche dernier. Sous un soleil de plomb, les stars ont foulé le tapis rose tout en ayant bien compris le code vestimentaire.

Il faut dire que l’univers de la célèbre poupée est bien paramétré, tout en ayant bien sûr évolué au fil du temps. Avec tout l’engouement créé en amont et les nombreuses tenues de Margot Robbie et Ryan Gosling, qui campent respectivement Barbie et Ken, la table était mise. Les interprétations ont été diverses et soulignent le message que chacun souhaitait véhiculer. Grande surprise, le rose n’a pas été la couleur la plus populaire de mes looks préférés. Passage en revue de mon top 10.

La sortie du film Barbie est prévue pour le 21 juillet 2023.

Nicki Minaj

Photo AFP

Fidèle à des tenues qui moulent le corps, Nicki Minaj y est allée pour un deux-pièces bleu dragée signé Alaïa. Sa pose mettait bien en évidence sa manucure bijoux.

Gal Gadot

Photo AFP

L’actrice Gal Gadot a opté pour une fantaisie plus conceptuelle en se tournant vers une création du designer JW Anderson. Les rayures blanches de la robe brune accentuent l’asymétrie créée par le pliage de la jupe.

Ava Max

Photo AFP

La chanteuse Ava Max était parfaitement coordonnée à la toile promotionnelle du film. Elle a choisi une tenue contemporaine Mônot bleu ciel composé d’un soutien-gorge et d’une longue jupe pailletés, le tout agencé à des gants d’opéra, un collier, des bagues et des lunettes triangulaires. Elle portait la touche de rose aux pieds !

Xochitl Gomez

Photo fournie par Nicky Nelson/WENN

L’actrice Xochitl Gomez jouait clairement un rôle inspiré de l’univers de Barbie. Glissée dans cette robe vichy Dolce & Gabbana ornée de rubans de satin et de dentelle, assortie à une ombrelle, on aurait pu croire qu’elle venait de sortir d’une des célèbres boîtes roses !

Karrueche

Photo AFP

L’actrice Karrueche était une Barbie estivale et vibrante. Elle avait accessoirisé sa création Christian Siriano de larges bracelets et de boucles d’oreilles de PR Solo.

Barbie - Solo In The Spotlight

Photo fournie par Nicky Nelson/WENN

Photo fournie par Mattel

Après plusieurs semaines de looks roses, Margot Robbie a voulu se distinguer en sol états-unien en enfilant sa première tenue noire. Inspirée de la Barbie Solo In The Spotlight (Tous les feux sont braqués sur moi), c’est Daniel Roseberry de la maison Schiaparelli qui a confectionné la robe bustier décorée d’un volant impertinent et d’une rose rouge. La réplique du début des années 1960 est parfaite et inclut des gants d’opéra, un carré de soie diaphane rose, des mules noires Manolo Blahnik et un ras du cou multi rangées de Lorraine Schwartz, sans oublier sa coiffure rétro. Bravo à son styliste Andrew Mukamal pour cette garde-robe de tournée promotionnelle impressionnante.

Dua Lipa

Photo AFP

Il est rare que je n’aime pas les looks de Dua Lipa, mais cette robe en maille de cristal de Bottega Veneta semblait trop serré au niveau du buste et la culotte string blanche ne faisait qu’intensifier l’aspect nudité de la pièce. Une première de film sur la célèbre poupée Mattel n’était assurément pas la meilleure occasion pour étrenner cette robe.

Ashley Graham

Photo AFP

Barbie possédait quelques pièces à pois et la mannequin Ashley Graham a souhaité lui rendre hommage en se glissant dans cette création de tulle à pois Nina Ricci. La maison est d’ailleurs reconnue pour le choix du motif dans ses collections. Une association heureuse !

Dove Cameron

Photo fournie par Nicky Nelson/WENN

Si Barbie s’aventurait dans l’univers gothique, ce serait Dove Cameron qui l’incarnerait ! La chanteuse a juxtaposé son esthétisme plus sombre à l’univers hyper féminin de Barbie en optant pour une tenue drapée qui agence un bustier rose ballerine à une jupe noire de la griffe Ellie Misner.

LOOK DE LA SEMAINE : Beyoncé

Photo fournie par Parkwood

Samedi dernier pour son premier de deux spectacles au Centre Rogers de Toronto dans le cadre de sa tournée Renaissance, Beyoncé est apparue devant ses fans drapée d’une création scintillante de Tiffany & Co. À chaque spectacle, elle surprend les spectateurs et les internautes en enfilant de nouveaux costumes.

Le joaillier officiel de la chanteuse pour cette tournée mondiale a conçu une robe unique fabriquée à la main qui démontre l’artisanat exceptionnel de son atelier et rendant hommage à sa créatrice Elsa Peretti. Quelque 200 heures ont été requises pour assembler les 300 000 anneaux créant une maille qui retient les chaînes de Diamonds by the Yard® (diamant au mètre) qui parsèment la robe. Beyoncé a complété cette première tenue de boucles d’oreilles et d’un bracelet de cheville de la maison.