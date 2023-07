Entrevue: «Mon grand-père c’était comme mon père» - Denis Casavant

Le réputé commentateur sportif Denis Casavant est natif de Hull, mais peu de temps après sa naissance, sa mère s’est divorcée. Sa mère, son frère Michel et lui ont vécu chez ses grands-parents à Pointe-aux-Trembles, tandis que sa sœur Sylvie est allée rejoindre son père à Hull.

Le baseball à la radio l’a toujours fasciné, car il pouvait écouter des matchs de baseball de la côte ouest à compter de 22 h.

Ta vie à Pointe-aux-Trembles.

Mon grand-père, Donat, était surintendant à la CIP à Pointe-aux-Trembles, et ma grand-mère, Jeanne d’Arc, s’occupait de mon frère et moi à la maison.

Assis sur le balcon avec ton grand-père.

Les plus beaux moments de mon adolescence, c’étaient sans aucun doute de m’asseoir sur le balcon avec mon grand-père et d’écouter le baseball à la radio.

Tu considères ton grand-père comme étant ton père.

Je serai toujours reconnaissant envers mon grand-père, car je l’ai toujours considéré comme étant mon père.

Comment voyagiez-vous pour aller au Forum, au parc Jarry et au Stade olympique ?

Mon grand-père n’avait pas d’automobile. Alors nous prenions l’autobus à Pointe-aux-Trembles jusqu’à Georges V, pour ensuite prendre un autre autobus jusqu’au métro Honoré-Beaugrand pour finalement continuer notre trajet vers notre destination.

Parfois c’était gênant de prendre l’autobus ?

Fréquemment, on débarquait de l’autobus, car grand-maman voulait du poulet frit du Kentucky pour souper. On reprenait l’autobus suivant avec le sac de PFK dans nos mains. L’odeur du poulet envahissait l’intérieur du bus. Croyez-moi, c’était très gênant.

Qui étaient tes athlètes favoris ?

À part Ellis Valentine et Ken Dryden, mon joueur de football et mon équipe préférée étaient Earl Campbell des Oilers de Houston puisqu’il était spectaculaire et le fait que l’équipe jouait à l’Astrodome.

Tu collectionnais des cartes de baseball et de hockey.

Comme nous n’avions pas de voiture, ma grand-mère téléphonait à l’épicerie pour faire livrer sa commande. Je lui demandais doucement si elle pouvait ajouter un paquet de cartes avec de la gomme à l’intérieur.

Des matchs simulés de hockey et de baseball.

Avec mes amis, nous disputions des matchs de hockey avec nos cartes de joueurs et avec les personnages de bandes dessinées Peanuts sur cartes, nous jouions sur un jeu basé sur le baseball.

Quel était ton premier emploi ?

J’étais camelot et j’avais ajouté à ma route la livraison du journal du Dimanche-Matin, car cela me permettait de recevoir une immense calculatrice si je trouvais 15 nouveaux abonnés. J’ai aussi fait de la livraison à bicyclette pour l’épicerie.

Avais-tu des activités parascolaires comme le théâtre ou la chorale ?

Après un grand rire. « Roddy, je jouais au basketball, mais le théâtre, non et encore moins faire partie de la chorale. J’étais un gars timide à l’école. J’ai commencé à rêver de décrire du baseball à l’âge de 16 ans, car mon oncle m’avait engagé à titre d’annonceur maison des matchs de fastball des Hull Volants ».

Où as-tu fait tes études en communication ?

Je me suis inscrit au Collège Algonquin, cependant, j’ai été refusé, car le collège favorisait les Ontariens. Alors, j’ai créé mon propre programme de cégep et universitaire en communication.

Ton propre programme ?

Auparavant, à l’âge de 14 ans, j’enregistrais le bulletin de nouvelles Bonsoir les sportifs. Après l’avoir transcrit, je lisais mon propre bulletin à la maison. Un certain vendredi soir, mon ami m’a demandé de le remplacer pour un soir comme opérateur à CKCH. Pendant l’émission, le directeur de la programmation, André Chevalier, m’a téléphoné sur la ligne privée pour m’aviser de communiquer avec lui, car il voulait savoir si je voulais faire une carrière en radio.

Tes études débutent à CKCH.

À titre d’opérateur et d’animateur de l’émission musicale de nuit les vendredis et samedis, je profitais de l’occasion pour faire des enregistrements sur d’immenses bobines avant de les soumettre devant la porte d’André Chevalier. Un an plus tard, j’ai été engagé aux sports à l’émission du matin et du retour en fin d’après-midi. Cela m’a permis de rencontrer Pat Burns, l’entraîneur des Olympiques de Hull.

Le baseball des Expos.

En 1986, je me joins à la radiodiffusion des matchs des Expos. Jacques Doucet, mon mentor et professeur, m’a appris tous les rudiments entourant le monde du baseball. Il m’a enseigné l’art de bien travailler avec un analyste et surtout, comment faire ma préparation pour un match.

Quelle est ta théorie du cégep et de l’université ?

Il n’y avait aucun programme aussi efficace que mon travail à CKCH, que je considère comme mes études au cégep. Tandis que mon université, je l’ai faite dans le cadre de mon travail à la radiodiffusion des matchs des Expos.

Le 4 octobre 1980, un triste jour pour toi.

J’ai invité ma future épouse, Lynne, à un rendez-vous pour la première fois. Elle a refusé. En soirée, le lanceur des Expos, Stan Bahnsen, accorde un coup de circuit à Mike Schmidt des Phillies, éliminant officiellement les Expos des séries éliminatoires. Une journée pénible !

Tu as deux fils.

Je suis très fier d’eux. Mathieu est analyste de boxe à la télé et travaille pour l’entreprise Rival Boxing Gear, dont le propriétaire est l’entraîneur de boxe Russ Anber. Mon fils Daniel est le directeur du programme de football à l’école secondaire Chêne-Bleu, à Pincourt. Je suis aussi grand-père d’une magnifique petite-fille, Cassie.

Ton épouse Lynne a joué un rôle important dans ta vie.

À compter du 5 novembre 1982, nous avons amorcé notre fréquentation, par la suite, nous nous sommes mariés et nous avons eu deux fils. Lynne a joué un rôle tellement important auprès de nos enfants, autant dans leurs études que dans leurs valeurs personnelles.

Ton épouse a fait beaucoup de sacrifices.

Ses sacrifices et son soutien m’ont permis d’effectuer le travail que j’aime dans des conditions pas toujours favorables pour la vie familiale. C’est une femme, une épouse et une mère merveilleuse de deux garçons !