Non, le français ne va pas très bien du tout

Il faudrait une analyse beaucoup plus complète que celle effectuée par un collectif de linguistes francophones pour affirmer, comme ils le font dans un essai publié cette semaine, que «le français va très bien, merci».

L’utilisation de la science à des fins commerciales – ici pour vendre un livre, publié aux Éditions Gallimard – ne donne pas toujours les meilleurs résultats. L’étude effectuée par ces 18 linguistes francophones, dans un essai de 65 pages, ne permet certainement pas de tirer cette conclusion jovialiste sur l’état du français.

Originaires du Canada, de la Suisse, de la Belgique et de la France, ces linguistes se disent atterrés par l’ampleur de la diffusion de soi-disant idées fausses sur la langue française, notamment dans l’espace médiatique et les programmes scolaires.

Selon eux, il ne faudrait pas s’inquiéter de l’avenir du français ni de sa dégradation aussi bien à l’écrit et à l’oral. Il faudrait plutôt y voir l’évolution de la langue.

L’utilisation des anglicismes devrait aussi être vue comme un enrichissement, et il ne faudrait pas voir le massacre du français dans l’espace numérique comme un problème. Il faudrait aussi privilégier l’utilisation d’Antidote aux dictées pour apprendre à écrire.

Tout cela est plutôt aberrant. Mais il y a plus.

Différentes réalités

Avant de conclure que le français va très bien, il faudrait tenir compte de nombreux angles qui ne font pas partie de l’étude.

Le collectif de linguistes oublie en effet, dans son analyse, qu’une langue représente beaucoup plus qu’un sujet qu’on doit se contenter d’étudier froidement. Il s’agit aussi d’un outil identitaire et culturel.

Il faudrait se pencher sur les réalités géographiques, comme pour le Québec, «bulle de France au nord d’un continent» comme le chante Yves Duteil dans La langue de chez nous. Les données du dernier recensement de Statistique Canada, dévoilées l’automne dernier, démontrent d’ailleurs bel et bien que le français continue de décliner tant au Canada qu’au Québec.

Statistique Canada a beau proposer de l’analyser, comme il l’a fait cette semaine, sous un «angle historique» pour prétendre que la connaissance du français est stable, cette conclusion soulève beaucoup de doutes. La mesure est imparfaite et mériterait des précisions.

Recherche en anglais

Pour en revenir aux linguistes, ceux-ci ne tiennent pas non plus compte du fait que le nombre d’articles scientifiques en français diminue sans cesse au Canada, et ce, depuis plusieurs années.

Une étude de l’Association de promotion et défense de la recherche en français (Acfas) publiée en 2021 démontre qu’il est beaucoup plus facile d’obtenir des subventions et de publier dans les revues scientifiques si on le fait en anglais.

Ce ne sont là que quelques exemples qui démontrent bien le déclin du français. Quoi qu’en pensent ces «linguistes atterrés», cette réalité a toutes les raisons d’appeler à la vigilance pour assurer l’avenir de cette langue qui nous est si chère.