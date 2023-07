Pat et Mat à Zoofest: Arnaud Soly reprend son personnage controversé de vieil humoriste dépassé

Improvisateur émérite depuis une quinzaine d’années, et grand mélomane, l’humoriste Arnaud Soly rêvait depuis longtemps de faire un spectacle qui mêlerait impro et musique à la Maison symphonique. Quand le festival Juste pour rire lui a demandé s’il avait des idées de concepts pour un spectacle, il n’a pas hésité longtemps.

« C’est un peu un fantasme que j’ai depuis longtemps, dit Arnaud Soly à propos du Grand Concert Improvisé. Mais je n’invente rien avec ce show-là. De l’impro musicale, ça existe. »

En fait, Arnaud Soly a souvent côtoyé les Wonder-Trois-Quatre, le groupe d’Éric Desranleau, un ancien membre de Mes Aïeux et musicien de la LNI depuis des années.

« Ils font un show complètement improvisé, comme s’ils faisaient la discographie d’un artiste fictif, dit-il. Ils font ça depuis une dizaine d’années au Café Campus. Je l’ai déjà fait avec eux. C’est vraiment un trip. »

Arnaud a ainsi décidé d’inviter les Wonder-Trois-Quatre à prendre part à ce concert pour Juste pour rire. Le groupe y sera avec une dizaine de musiciens. Sur scène, il sera accompagné de deux autres improvisateurs très chevronnés : Virginie Fortin et Richardson Zéphir.

« Nous allons chanter à tour de rôle ou ensemble, dit-il. Ce sera de l’impro musicale pur bonheur, pure folie. [...] On va prendre les thèmes et les styles musicaux du public. Ce sera un show d’impro bonbon. »

Pat et Mat

En plus de ce spectacle à Juste pour rire, Arnaud Soly et Virginie Fortin participeront au Podcast des personnages, ce samedi 15 juillet au Balcon, dans le cadre de Zoofest. Ils y seront avec leurs personnages de Pat et Mat, qu’on a pu voir lors du dernier Gala Les Olivier.

Ces deux faux humoristes des années 1990 avaient déridé l’auditoire lors du gala, mais ils avaient aussi reçu certaines critiques d’humoristes plus âgés, comme Dany Turcotte, qui s’étaient sentis visés par les blagues. Comment Arnaud a-t-il vécu cette petite controverse ?

« Je ne l’ai pas pris comme un truc personnel, dit-il. Mais c’est vrai qu’il pouvait y avoir un effet d’accumulation sur cette génération-là quand tu regardais le gala dans son entièreté. [...] Je continue à dire que si ce n’était pas de cette génération-là, je ne ferais pas ce métier-là aujourd’hui. »

Bilan positif

Le mois dernier, Arnaud Soly a mis un terme à la tournée de son premier spectacle solo, Stand up. Il aura donné environ 180 représentations devant plus de 70 000 personnes. L’humoriste considère cette première tournée comme un succès, car elle a été remplie d’embûches causées par la pandémie.

« On n’a jamais pu faire de première médiatique, ce qui fait qu’on n’a pas eu la couverture qu’on aurait pu avoir. Après trois tentatives de faire une première, j’ai dit à mon équipe d’abandonner, car ça me faisait trop de peine. À ce moment-là, j’ai commencé à avoir plus de fun. Il y a eu un laisser-aller. »

« J’ai eu beaucoup de plaisir. C’est un spectacle imparfait. J’ai déjà hâte de faire des nouvelles jokes. »

Si on compte le rodage, qui avait commencé à l’automne 2019, Arnaud Soly aura joué son premier spectacle durant près de quatre ans. Après un été où il passera beaucoup de temps en famille – il a deux filles de 14 mois et trois ans et demi –, l’humoriste compte aller deux fois par semaine roder du nouveau matériel dans des comédies clubs.

« Cet hiver, je vais être en mesure de voir si on embarque sur le deuxième show. J’ai d’autres projets. J’ai envie d’écrire de la fiction. On va aussi voir si Club Soly revient pour une quatrième saison. Il y a beaucoup de points d’interrogation. »

►Le Grand Concert Improvisé (Une soirée de succès qui n’existent pas encore), avec Arnaud Soly, Virginie Fortin, Richardson Zéphir et les Wonder-Trois-Quatre, aura lieu le 22 juillet, à la Maison symphonique, dans le cadre de Juste pour rire.