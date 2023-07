Témoignage touchant d’une admiratrice: «Green Day m’a sauvée»

Si Alicia Deschênes est en vie aujourd’hui et se prépare à lancer un troisième album depuis le début de sa carrière d’autrice-compositrice-interprète, elle le doit à Green Day et, surtout, à son idole Billie Joe Armstrong.

«J’ai vraiment vécu l’enfer au secondaire», raconte l’artiste de Québec, âgée de 27 ans.

«Je me faisais énormément intimider. À un certain moment, j’aurais voulu que tout s’arrête. C’est dans les chansons de Green Day, l’écriture et la composition que j’ai trouvé du réconfort et que j’ai réussi à m’accrocher à la vie», enchaîne Alicia Deschênes.

Elle sera évidemment sur les plaines d’Abraham, dimanche soir, le cœur rempli de l’espoir de passer un moment sur scène, rien de moins, avec Billie Joe Armstrong.

«Mon rêve... laisse-moi jouer avec toi», a-t-elle écrit sur une affiche qu’elle tiendra bien haut pour que le chanteur puisse l’apercevoir.

«Je rêve un jour de pouvoir le remercier», mentionne-t-elle.

Crève-cœur à l’Agora

Alicia Deschênes a découvert Green Day à huit ans, quand son père a acheté l’album American Idiot. «Mon premier coup de foudre musical», dit-elle.

Depuis, elle tente par tous les moyens de jouer avec lui sur scène ou simplement de lui parler. Elle a failli y arriver à l’Agora de Québec, lors d’un concert du groupe punk-rock de 2010.

«C’est la plus crève-cœur», mentionne la musicienne.

Elle avait d’abord remporté un concours du fan club. Le prix: des billets spéciaux remis par Billie Joe en mains propres, mais pas en personne comme elle l'espérait.

Première déception.

Puis, pendant le concert, un admirateur était invité à les rejoindre sur scène pour la chanson Longview.

«J’avais une grosse affiche pour aller chanter. J’étais dans la deuxième rangée des bancs assis, je me suis levée debout, tout le monde s’est mis à crier. Billie Joe m’a vue et il m’a dit de m’en venir. Finalement, je ne sais pas si à cause de mon âge ou le fait que j’étais dans les estrades, mais les gardiens ne m’ont pas laissé passer. Je n’ai pas pu me rendre. Ils ont pris quelqu’un d’autre.»

Une photo à la sauvette

Elle possède quand même une photo avec son Billie Joe, un instant presque volé sur le vif, à la sortie d’un spectacle aux Foufounes électriques de Montréal.

Frappé avec une guitare par un admirateur trop hardi, le chanteur se dirigeait en toute hâte vers son véhicule entouré par ses gardiens de sécurité quand Alicia Deschênes a crié «S’il vous plaît Billie Joe, j’attends ce moment depuis 14 ans!»

«Il m’a dit: "14 ans? viens-t’en ici". On a pris une photo et il est parti. C’est un souvenir que je garde précieusement.»