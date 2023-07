Un éclairage historique de Statistique Canada pour voiler le déclin du français au Québec!

Statistique Canada présentait cette semaine un éclairage historique sur l’évolution des langues au Canada à partir des recensements réalisés depuis les années 1950. Selon l’exposé de cette institution fédérale, on pourrait croire que la situation du français s’est améliorée au Québec plutôt que d’être sur le déclin.

La nouvelle n’a pas fait grand bruit et il y a lieu de s’en réjouir alors qu’il existe un fort consensus sur les besoins de protection et de promotion de la langue française au Québec. On éprouve de plus en plus de difficultés à se faire servir en français et des quartiers s’anglicisent à vitesse grand V.

Je ne veux pas sombrer dans le complot, on peut toutefois s’interroger sur les intentions qui animaient l’organisme fédéral pour nous présenter ce tableau idyllique sur l’évolution de la langue française au Canada.

Bombe latente

J’imagine leur volonté de mitiger l’onde de choc créée avec la présentation des données linguistiques du recensement de 2021 qui s’avérait plus sombre sur le sort du français. La conjoncture québécoise ajoute sûrement au dessein de l’institution fédérale de transformer les perceptions sur le déclin du français.

La présentation de Statistique Canada est passée sous l’écran radar, cela ne veut pas dire pour autant qu’elle est enterrée. Notre gouvernement provincial et nos politiciens n’ont pas réagi vigoureusement, ils pourraient s’en mordre les pouces lorsque ces données reviendront à la surface en appui à des contestations de nos lois ou de nos volontés d’émancipation.

Nous savons que nous ne sommes pas au bout de nos peines avec nos lois linguistiques et que des recours juridiques ont été déposés. Il est raisonnable de croire que l’éclairage historique servira les intérêts des fédéralistes et des anglophones qui abhorrent la Charte de la langue française.

Il y a lieu de désamorcer cette bombe en mettant rapidement à contribution des experts québécois et nos politiciens les plus aguerris sur la langue.

Désir d’indépendance

Il existe cependant un aspect positif à cette manœuvre de Statistique Canada, si on l’interprète comme une réaction à la montée du PQ dans les sondages avec les désirs d’indépendance qui l’accompagnent.

Il y va de l’intérêt d’Ottawa de nous faire croire que l’usage du français n’est pas en péril et que nous ne sommes pas en voie de devenir une communauté ordinaire parmi d’autres au Canada.

Il appartient au PQ, seul parti de pouvoir véritablement indépendantiste, de remettre les pendules à l’heure et de faire la démonstration que nous nous éteignons tranquillement en demeurant au sein du Canada.

Ce n’est pas la première fois, et fort probablement pas la dernière, qu’on agence les données pour produire des indicateurs rassurants sur le sort de la nation québécoise. Les gouvernements fédéralistes comptent sur la confusion créée pour nous maintenir au sein du Canada.

Il nous appartient de ne pas nous laisser duper. La libération passe par là!