Vague de chaleur en Floride: la mer est également de plus en plus chaude

L’océan est habituellement une source de fraîcheur pour les Floridiens, mais ce n’a pas été le cas la dernière semaine en raison des températures de l’eau qui ont atteint les 90 degrés Fahrenheit.

La situation était pire au sud de l’État alors qu’une bouée maritime a enregistré des températures s’élevant à 97°F mardi et mercredi. On note que les températures sont par ensuite descendues jeudi (94°F) et vendredi matin (88°F), a rapporté le média américain CBS News.

Les températures de l’océan Atlantique fracassent d’ailleurs des records depuis plusieurs mois, a expliqué la météorologue du canal de nouvelles The Weather Channel Stephanie Abrams à CBS Mornings.

«Non seulement nous voyons la chaleur dans le Pacifique avec la formation d’El Niño, mais aussi au-dessus de l’Atlantique Nord. Les températures de l’eau près de Miami [avoisinent les 95°F]», a-t-elle indiqué.

Selon Liv Williamson, qui étudie les récifs au Coral Reef Futures Lab de l’Université de Miami, des épisodes de blanchissement des coraux ont eu lieu dans le secteur de Belize, «ce qui est vraiment alarmant si tôt dans l’été».

«On est seulement en juillet. Cette chaleur va continuer de s’accumuler et ces coraux seront obligés de faire face à des conditions dangereusement chaudes pendant beaucoup plus longtemps que la normale», a-t-elle précisé.

Les températures plus élevées de l’eau constituent également des risques plus accrus de prolifération toxique dans l’océan, un phénomène connu notamment sous le nom de marée rouge. Celui-ci peut mettre en péril la vie marine, selon ce qu’a rapporté CBS News.