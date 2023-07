Voici 10 des photos d’animaux les plus drôles

Les animaux sont de petites boules de joie pour plusieurs et peuvent apporter des moments de bonheur et d’humour. Quoi de mieux pour célébrer ces petits moments cocasses avec nos petites bêtes qu’une compétition amicale?

Les Comedy Pet Photography Awards ont pour but de «célébrer le rôle positif et vital que les animaux de compagnie ont dans nos vies et [d’encourager] l’engagement autour du bien-être animal».

Les 25 finalistes de l’édition 2023 ont, par ailleurs, été révélés vendredi. «Une fois de plus, nous avons eu droit à des candidatures vraiment amusantes dans la compétition, et un si large éventail d'animaux cette année, des furets aux tortues en passant par les ânes ainsi que des centaines de chats et de chiens hilarants», a déclaré Tom Sullam, cofondateur de l’événement.

Les finalistes sont des photographes professionnels et amateurs de partout dans le monde. Les photos sont maintenant passées au scrutin par le jury qui annoncera les gagnants le 11 août prochain.

Voici quelques photos qui figurent parmi les finalistes:

A life changing event

© Michel-Zoghzoghi / Comedy Pets

Sur cette photo, on retrouve Alex et Max, un duo félin adorable. Alors qu’Alex est timide, Max, lui, est plus taquin. Le photographe a indiqué avoir eu plus de plaisir à photographier ces deux petites bêtes que lors de ses voyages pour capturer des images d’animaux.

Barking

© Chris-Porszi / Comedy Pets

Cette image a été capturée sur le vif alors que la propriétaire du chien lui lançait la balle. Ce dernier a alors effectué cette acrobatie dans le but de l’attraper au vol. Ayant tenté en vain de retrouver la propriétaire du chien pour lui donner une copie de l’image, le photographe espère réussir à la retrouver grâce à ce concours.

The big boss

© Kenichi-Morinaga / Comedy Pets

«Big Boss est le patron ici», a écrit le photographe pour décrire l’animal. Il a précisé que cette boule de poil était douce et gentille, quoique grosse.

When digging gets serious

© Sophie-Boynton / Comedy Pets

Voici la toute nouvelle technique que Shawdow le chien a trouvée pour creuser un trou à la plage.

Victory

© Kazutoshi-Ono / Comedy Pets

Cette photo prise en pleine action montre toute l’amplitude du mouvement de ce chat.

So this is the source of happiness

© Corinna-Mooser / Comedy Pets

Quoi de plus drôle que ce chien si heureux entouré de plants de marijuana? La photographe a toutefois tenu à préciser que c’était simplement du chanvre ordinaire pour l’industrie.

The first outdoor walk

© Darya-Zelentsova / Comedy Pets

Ce petit furet d’à peine deux mois et demi semble bien apprécier sa première promenade au soleil.

Keep your eye on the ball

© Gill-Woodcock / Comedy Pets

Ce chien semble bien déterminé à attraper sa balle.

Is it a seal or a dog?

© Monyque Macedo Dos Santos / Comedy Pets

Voici Louis qui sort de sa cachette préférée sous le canapé: il s’est transformé en phoque fâché après que son maître eut pris sa balle de tennis.

Who are you?

© Udo-krauss / Comedy Pets

Cette image illustre la rencontre entre Amy le chien et une souris. «Notre chat Lilly a joué avec une souris, nous avons sauvé la souris et notre chien Amy était fasciné par la souris», a décrit le photographe.