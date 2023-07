C’était un 16 juillet au Festival d’été de Québec: la folie Metallica

Metallica. 16 juillet 2011. Plaines d’Abraham. Est-ce qu’on doit vraiment en ajouter?

Dans l’histoire du Festival d’été de Québec, aucun spectacle n’a été espéré et attendu avec plus de fébrilité.

«C’est sur notre to-do list», avait déclaré James Hetfield dans une entrevue avec Le Journal, deux ans plus tôt.

Il savait que Metallica comptait sur des admirateurs dévoués à Québec. Il ne se doutait sûrement pas du vent de folie qui allait souffler sur la ville dans les jours précédant le grand soir.

Dès le début de ce fameux samedi chaud et ensoleillé, la haute ville a été prise d’assaut. D’immenses files d’attente se sont formées autour des Plaines, des gens ont fait des brèches dans les clôtures pour accéder au site, il y avait des déchets partout, des spectateurs s’évanouissaient devant la scène, le FEQ a dû installer un écran géant derrière la scène afin de permettre à un maximum de festivaliers de vivre l’événement.

C’était la folie.

Puis, à 22h, quand la mélodie de The Ecstasy of Gold a retenti, annonçant l’arrivée des dieux du métal, Québec a pu vivre son moment.

Metallica a été, une fois de plus, exemplaire. Le choix des chansons était à la hauteur du moment, un parfait mélange de titres des périodes thrash et grand public du groupe.

Lors d’un segment particulièrement relevé, on a entendu en succession One, Master of Puppets, Blackened, Nothing Else Matters et Enter Sandman.

Au rappel, les inconditionnels de la première heure ont été récompensés par trois chansons de Kill ’Em All, premier album de Metallica, lancé en 1983: Am I Evil?, Hit The Lights, Seek & Destroy.

Une finale tout en nostalgie métallique pour une soirée inoubliable.