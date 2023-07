Claude Lavoie, grand bâtisseur du water-polo, n’est plus

Le monde du water-polo est en deuil à la suite du décès du Québécois Claude Lavoie, un grand bâtisseur reconnu notamment pour avoir lutté en faveur de l’égalité des femmes au sein de cette discipline.

Encore la semaine dernière, M. Lavoie avait été introduit officiellement au Temple de la renommée du water-polo canadien lors d’un événement tenu à Montréal. En mai dernier, il avait reçu le prix Hommage Jacques-Beauchamp au 50e Gala Sports Québec.

• À lire aussi: Mikaël Kingsbury retrouve son «Maurice»

«J’ai eu le plaisir de discuter avec Claude en 2022 à la suite de sa nomination au Temple de la renommée aquatique canadien, a témoigné la présidente de Water Polo Canada, Kathleen Dawson, par voie de communiqué, dimanche. Cet appel téléphonique m’a donné l’opportunité de le remercier pour sa lutte pour l’égalité des femmes en water-polo, un travail qui a aidé à s’assurer que les femmes puissent compétitionner dans ce sport, et ce, autour du monde aujourd’hui.»

«La semaine dernière, lors de la cérémonie d’intronisation du Temple de la renommée du water-polo canadien à Montréal, son impact positif envers le sport et les athlètes qu’il a entraînés était très visible, et il nous manquera énormément», a ajouté Mme Dawson.

Jusqu’aux Jeux olympiques de Sydney

Originaire de la région de Québec, Claude Lavoie s’est éteint après une bataille de plus de deux ans contre le cancer.

«Claude Lavoie était l'une des personnalités les plus importantes de l’histoire du water-polo canadien, ayant assumé de nombreux rôles au cours d'une carrière s’échelonnant sur cinq décennies», a résumé Water Polo Canada.

Membre fondateur du club Les Hydres de Sainte-Foy, il a été l’entraîneur de la première équipe nationale féminine à avoir joué à l’international, soit aux Championnats mondiaux de 1978, à Berlin. M. Lavoie a également contribué au développement du sport jusqu’à l’aboutissement du water-polo féminin aux Jeux olympiques de 2000, à Sydney. Son parcours inclut par ailleurs la présidence de Water Polo Canada.