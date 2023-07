Comiccon de Montréal : une 13e édition record pour l'organisation

Mission accomplie pour la 13e édition du Comiccon de Montréal alors que plus de 65 000 personnes, pour la majorité vêtue de costume d’un réalisme frappant, se sont déplacées au Centre des congrès cette fin de semaine afin de témoigner de leur amour pour les jeux vidéo, les bandes dessinées et la culture populaire.

Le porte-parole Jason Rockman n’était pas peu fier du tour de force réalisé par l’organisation à l’occasion de cette édition qui n’a rien à envier aux précédentes.

«C’est une édition record. Les gens étaient au rendez-vous et tout le monde était très heureux. Toute l’équipe a travaillé très fort donc on est vraiment fier de ce qu’on a accompli cette année», a-t-il confié.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Les nombreuses célébrités présentes dans le cadre de l’événement ont certainement incité de nombreux «cosplayers» à se déplacer.

La famille Addams

Parmi les plus connus, ont compte notamment Tom Welling (Lucifer), Christina Ricci (la famille Addams), Emily Swallow (The Madalorian) et Jamie Campbell Bower (Stranger Things).

Selon Jason Rockman, l’édition de cette année est également synonyme de passion. C’est ce qui est le plus frappant selon lui, lorsque vient le temps de regarder les différents costumes ou de discuter avec les amateurs de culture «geek».

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Les amateurs aiment beaucoup se rassembler avec des gens qui aiment les mêmes choses qu’eux et on a eu une belle preuve de ça ce week-end», souligne le porte-parole de l’événement.

Costumes à la main

«Que ce soit en les voyant regarder les différentes conférences ou de prendre des photos avec les vedettes c’est là qu’on se rend compte qu’il y a vraiment beaucoup de gens extrêmement passionnés», a-t-il ajouté.

Il n’avait d’ailleurs que de bons mots pour les «cosplayeurs» qui ont encore tout donné cette année avec leur costume tous aussi impressionnants les uns que les autres.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Ce sont tous des costumes confectionnés à la main. C’est impressionnant de voir à quel point les gens se donnent et je pense que c’est ce qui rend ça autant le fun», mentionne-t-il.

Ce dernier a conclu en mentionnant que la décision de diviser pour la première fois l’événement sur trois étages a grandement contribué à l’expérience de chacun ainsi qu’au succès obtenu cette année.