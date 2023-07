Décès de Jane Birkin: une visite marquante au Festival d’été en 2018

D’une rare humilité et gentillesse, Jane Birkin avait charmé tout le monde par ses grandes qualités humaines lorsqu’elle était venue donner ce qui a finalement été son dernier concert au Québec au Festival d’été, en 2018.

«La personne la plus gentille et humble parmi les artistes que j’ai rencontrés dans ma vie, c’est certain», a dit le programmateur du FEQ, Louis Bellavance, dans un entretien avec Le Journal, quelques heures après l’annonce du décès de la muse de Serge Gainsbourg.

Le 7 juillet 2018, l’Anglaise favorite des Français était venue présenter le spectacle Birkin/Gainsbourg-Le symphonique au parc de la Francophonie avec l’Orchestre symphonique de Québec.

Elle se remettait alors à peine de la mort tragique de sa fille Kate, survenue cinq ans plus tôt. Dans un long et généreux entretien qu’elle avait accordé au Journal, Jane Birkin avait confié que pendant longtemps, elle «n’avait plus aucune raison de vivre».

«Elle était fragile et vulnérable jusqu’à un certain point durant cette période de sa vie. Elle avait aussi eu des problèmes de voix, mais ce soir-là, tout était tombé en place», se souvient Louis Bellavance.

«Touchée»

La veille, elle avait rencontré des admirateurs lors d’une séance de questions/réponses animée par Monique Giroux.

Le Festival d’été en avait profité pour lui remettre le Prix Miroir de la renommée, pour célébrer sa grande carrière.

«Je suis touchée par ce cadeau», avait-elle murmuré à l’oreille de Louis Bellavance, quand il lui a remis son prix.

«C’est un gros morceau avec une histoire extrêmement riche qu’on perd. Nous sommes contents d’avoir pu faire ce spectacle à ce moment-là, quand c’était possible», signale le programmateur.

Annulation en 2020

Le destin a voulu que ce concert a été la dernière fois que les Québécois l’ont vue chanter sur une scène.

Jane Birkin devait revenir présenter Birkin/Gainsbourg-Le symphonique à la salle Wilfrid-Pelletier de Montréal, le 3 mars 2020, mais elle a dû y renoncer en raison des ennuis de santé de Nobuyuki Nakajima, le pianiste et arrangeur du spectacle.

L’aventure Gainsbourg symphonique était née aux Francos de Montréal, en 2016, avec l’Orchestre symphonique de Montréal.

Birkin mère et fille au FEQ

Au cours de sa carrière, Jane Birkin a chanté à plusieurs reprises au Québec, dont deux fois au Festival d’été, en 1992 et en 2018.

En 2019, sa fille cadette Lou Doillon était aussi montée sur scène au FEQ. Quant à Charlotte Gainsbourg, la plus célèbre de ses trois filles, le programmateur Louis Bellevance espère toujours la convaincre de venir à Québec.

«Elle est toujours dans ma wishlist. C’est passé proche souvent.»